Charles Giancarlo war zuvor bei Silver Lake Partners aktiv. Von 2008 bis 2009 war er interimsmäßig als Präsident und CEO bei Avaya tätig. Von 1993 bis 2007 bekleidete er leitende Führungspositionen bei Cisco, darunter Chief Technology Officer. Bei dem Netzwerkmarktführer beaufsichtigte der heute 59jährige die 38 Milliarden US-Dollar schwere Produktorganisation, darunter mehr als 30.000 Mitarbeiter.



Giancarlo hat über einen Bachelor of Science-Abschluss (MBSc) in Ingenieurwissenschaften von der Brown University, ein Master of Science-Diplom in Elektrotechnik von der University of California, Berkeley, und ein Master of Business Administration-Zertifikat (MBA) der Harvard Business School.

Offenbar war es nicht so einfach, einen Nachfolger für Scott Dietzen als CEO bei Pure Storage zu finden: Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten zog sich über mehrere Monate hinweg.