Bei der Award-Vergabe von Pure Storage an Partner und Distributoren durften sich auch zwei deutsche Unternehmen über einen Pokal freuen: System Vertrieb Alexander (SVA) ist "Accelerated Growth Partner" 2020 von Pure Storage, der Bochumer VAD ADN "EMEA Distributor of the Year 2020". Der Global Award als "Disruptor Partner of the Year" ging an CDW, Arrow erhielt die Auszeichnung als "Global Distributor of the Year".

ADN wird für langjährigen Einsatz belohnt

ADN ist bereits seit 2014 Distributionspartner von Pure Storage im deutschen Markt. 2019 setzten sich dei Bochumer bei der Neuordnung der Distributionslandschaft von Pure Storage in der DACH-Region durch, dieses Jahr wurde die Distributionspartnerschaft auch auf Österreich ausgeweitet. ADN bietet als Value Added Distrubutor zudem Support, bietet Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter der Pure-Storage-Reseller und unterstützt sie bei Vertrieb und Marketing. Außerdem berät der VAD zu Kombinationen der Pure Storage Produkte mit Backup-, Virtualisierungs- und Security-Lösungen aus seinem Portfolio.

"Die ADN ist ein hochverlässlicher Partner", lobt Nevzat Bucioglu, Head of Channel für Deutschland und Österreich bei Pure Storage. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, was eine starke Partnerschaft ausmacht."

Schnell wachsender Pure-Storage-Partner SVA

Über die Auszeichnung "Accelerated Growth Partner" für die Region EMEA darf sich System Vertrieb Alexander (SVA) freuen. Das Unternehmen kann sich derzeit über Auszeichnungen ohnehin nicht beklagen und gehört nach Meinung der Kunden 2020 zu den besten Systemhäusern Deutschlands.

Wachstum können die Wiesbadener im Corona-Jahr übrigens nicht nur beim Geschäft mit Pure Storage vorweisen: Der IT-Dienstleister hat auch über 400 neue Mitarbeiter in sein Team integriert, wie Gero Dieckmann, Geschäftsstellenleiter Region Nord bei SAV, im Interview mit ChannelPartner berichtet.

