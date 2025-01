Durch die komplette Übernahme der international vertretenen Prianto-Gruppe erreicht der Value Added Distributor (VAD) und Marktplatzbetreiber QBS Software eine beachtliche Größe:

jährlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von nahezu 600 Millionen Dollar

400 Mitarbeiter

Präsenz in zwölf Ländern (DACH, Polen, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Ungarn, Schwende, Türkei, Südafrika, Kenia)

rund 12.000 SaaS-Anbieter auf der Plattform

Dies ist bereits die vierzehnte Transaktion von QBS in den letzten sechs Jahren - für den Marktplatzbetreiber wohl aber die wichtigste. Mit der Übernahme von Prianto erhält QBS einen weit besseren Zugang zu den in Mitteleuropa tätigen Resellern und Managed Service Providern (MSP) als bisher, die Marktreichweite steigt enorm. Mit der starken Präsenz im Vereinigten Königreich, Nahost und Südafrika kann QBS Software nun Wiederverkäufer fast in der in der gesamten EMEA-Region mit Software mit dem eigenen Marktplatz erreichen. Die Experten von Prianto sollen QBS helfen, MSPs Zusatzservices anbieten zu können.

Oliver Roth, Mitbegründer von Prianto, übernimmt die Rolle des Group CCO bei QBS: "In dieser Position werde ich die Beziehungen zu unseren wichtigsten Herstellern verantworten, während wir unser Wachstum beschleunigen. Wir werden unser Geschäft signifikant erhöhen und viele neue Möglichkeiten für uns, unsere Hersteller und unsere Partner schaffen."

William Geens, Mitbegründer von Prianto, kommentiert dem Verkauf seiner Firma: "Wir sind davon überzeugt, dass die Marktchancen durch die Kombination unsere Kompetenzen deutlich gestärkt werden. Gemeinsam werden wir zu einem der attraktivsten Software-Distributoren der Welt mit einem perfekten Wertekanon und einer starken Position für weiteren Erfolg."

Laut Prianto-Geschäftsführer Thomas Kasper ergänzen sich beide Unternehmen sehr gut: "Wir beide verfügen über ein umfangreiches Know-how im Bereich Kundenservice und Branchenwissen verfügen. Unsere Kunden werde von einem breiteren Produktportfolio und verbesserten Dienstleistungen profitieren."

Mit der Prianto-Übernahme peilt Dave Stevinson, Group CEO bei QBS, die Umsatzmilliarde an. Die Transaktion soll bis Ende Februar 2025 formell abgeschlossen sein.



