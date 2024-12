Der auf Long-Tail-Software spezialisierte Distributor QBS Software aus Unterhaching, eine Niederlassung der britischen QBS Technology Group Ltd., hat nach eigenen Angaben die 12.000er Marke bei der Anzahl der Softwarehersteller auf der QBS Software Delivery Platform überschritten. Damit habe QBS Software seinen Spitzenplatz als größter reiner Channel-Marktplatz für Software gefestigt.

Erfolgreiche API-Integration

QBS Software unterstützt seine Kunden und Partner, darunter Reseller und Systemintegratoren, bei der Beschaffung und Verwaltung von Software für Unternehmen sowie für Nischenlösungen. Dies sei insbesondere in einer Zeit wachsender Anforderungen an spezialisierte Software eine wertvolle Unterstützung für Reseller und deren Kunden, die durch umfangreiche Produktkenntnisse und einen erstklassigen Service ergänzt werden. Mit der Integration der API-Version 2.1 konnte QBS Software zudem die Effizienz der Transaktionen erhöhen.

Mit internationalen Teams entwickelt QBS Software kontinuierlich neue Lösungen, um den komplexen Anforderungen des Software-Supply-Chain-Managements gerecht werden zu können, so der Distributor weiter. Der 12.000ste Anbieter, US-Hersteller Brightly Software, ist seit 2022 eine Siemens-Tochter und entwickelt unter anderem Enterprise-Asset-Management-Tools.

Gemeinsames Wachstum als Ziel

"Wir freuen uns sehr, dass wir der 12.000ste QBS-Softwareanbieter sind. Dies ist ein Beweis für unser Entwicklungsengagement in innovative und nachhaltige Asset-Management-Lösungen", sagt Chris Thompson, Vertriebsdirektor von Brightly Software. "Durch die Partnerschaft mit QBS Software können wir fortan mehr Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele durch Verwendung intelligenter Technologien zu erreichen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ein weiteres gemeinsames Wachstum."

"Dieser Meilenstein zeigt unser Engagement darin, den Softwareeinkauf und die Lizenzierung für unsere Partner so einfach und effizient wie möglich zu machen", erklärt Marcus Denner, Managing Director Europe bei QBS Software. "Mit unserer erstklassigen API-Bibliothek und engagierten Teams in London, Paris und München sowie der Unterstützung von fast 100 Fachleuten in Johannesburg setzen wir neue Maßstäbe für Service- und technische Exzellenz in der Branche."