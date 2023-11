Der Netzwerkhersteller Qnap erweitert mit dem QSW-M3212R-8S4T seine Palette an Full-Managed-Switches für kleine und mittelständische Unternehmen. Er unterstützt Layer-2-Verwaltungsfunktionen wie LACP, VLAN, ACL und LLDP. Außerdem verfügt er über ein intelligentes Kühlsystem, das laut Anbieter selbst bei hoher Last keine störenden Hintergrundgeräusche erzeugt.

In der Summe ist der QSW-M3212R-8S4T mit zwölf 10-Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet, acht davon sind SFP+-Ports, der Rest RJ45-Ports. Da er im Rack nur die halbe Breite belegt, eignet er sich besonders für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

"Mit einer Größenreduzierung von 38 Prozent ist der QSW-M3212R-8S4T nur 207 mm breit, was ihn zur perfekten Wahl für IT-Administratoren macht, die ihn in beengten IT-Räumen einsetzen wollen", sagt Jerry Deng, Produktmanager von Qnap. Daneben lasse sich problemlos ein anderer Rackmount-Switch mit halber Breite unterbringen, so Deng. "Das ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und Verkabelung."

Nach Angaben von Qnap ist der QSW-M3212R-8S4T einer der wenigen Web-verwalteten Switches, der das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) unterstützt und zudem mit IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet sowie IEEE802.3x Flow Control im Vollduplex-Modus konform ist.

Nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope ist der Qnap QSW-M3212R-8S4T hierzulande bei Also und Ingram Micro bereits im Zulauf.