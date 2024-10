Mit moderner Airgap-Technologie will der Netzwerkhersteller QNAP den Schutz vor schwerwiegenden Cyberangriffen verbessern. Dabei sollen die Lösungen des Unternehmens eine Sicherheitskopie wichtiger Daten offline und vom Netzwerk getrennt speichern, so dass etwa eine Ransomware nicht mehr darauf zugreifen und sie verschlüsseln oder stehlen kann.

Zeitlich begrenzte Verbindungen

QNAP nennt die Funktion "Airgap+". Sie erfordert den Einsatz mindestens eines Routers der QHora-Serie des Herstellers. Diese bauen eine Verbindung zwischen dem Quell- und einem Ziel-NAS nur während des Sicherungsvorgangs auf. Zu anderen Zeiten blockieren die Geräte dagegen die Verbindung.

Nach Angaben von QNAP hat Airgap+ mehrere Vorteile. So sei die Lösung einfach zu konfigurieren. In den Einstellungen für HBS-Backup könne zum Beispiel ein physikalischer Port ausgewählt werden, über den die Sicherungen ausgeführt werden.

Ein weiterer Vorteil sei die potenziell sehr hohe Sicherungsgeschwindigkeit von bis zu 100 GBit/s, so QNAP. Auch ließen sich die gesicherten Daten darüber wieder schneller herstellen. Weiteren Schutz verspreche die Aktivierung der WORM-Funktion (Write Once Read Many).

Im Vergleich zu einer Sicherung mit einem LTO-Band sei der Wartungsaufwand zudem geringer. Eingesetzte Laufwerke könnten per Hotswap jederzeit gewechselt werden.

Airgap+ lässt sich entweder mit den QHora-Routern 321 beziehungsweise 322 einsetzen. Sie benötigen dazu die Betriebssystemversion QuRouter 2.4.2 oder höher. Hybrid Backup Sync muss mindestens in der Version v25 vorliegen.