Ab morgen läuft die Embedded World in Nürnberg und schon vor dem Messebeginn gibt interessante Neuigkeiten: So hat der Chip-Spezialist Qualcomm im Vorfeld der Schau angekündigt, das KI-Unternehmen Edge Impulse übernehmen zu wollen.

Qualcomm ziel vor allem auf die Möglichkeiten, KI-gestützte IoT-Lösungen anbieten zu können. "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unser IoT-Angebot mit der fortschrittlichen, KI-gestützten End-to-End-Plattform von Edge Impulse erheblich erweitern zu können", erklärt Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial and Embedded IoT, and Cloud Computing bei Qualcomm. Dies ergänze Qualcomms strategischen Ansatz zur IoT-Transformation.

Angepasste IoT-Strategie

Duggal geht davon aus, dass Qualcomm durch die Übernahme die Position in den Bereichen KI und Developer Enablement stärken kann und die Fähigkeit verbessern wird, umfassende Technologien für kritische Sektoren anzubieten. Als Beispiele nennt er Einzelhandel, Sicherheit, Energie und Versorgungsunternehmen, Supply Chain Management und Asset Management. "Das Internet der Dinge eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Um erfolgreich zu sein, müssen wir reale Lösungen entwickeln, Entwickler und Unternehmen mit KI-Fähigkeiten in die Lage versetzen, Intelligenz aus Daten zu extrahieren, und ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, um die Anwendungen und Dienste zu entwickeln, die die digitale Transformation von Branchen vorantreiben werden", erläutert der Qualcomm-Manager.

Im vergangenen Jahr hatte Qualcomm seine IoT-Strategie angepasst, um besser auf dies Marktanforderungen reagieren zu können. Dazu zählen eine umfassende Chipsatz-Roadmap, eine einheitliche Software-Architektur, eine Dienstleistungs-Suite mit Cloud-Diensten und Software-as-a-Service-Funktionen, Ressourcen für Entwickler, ein Partner-Ökosystem und ein entsprechendes Lösungsportfolio.

Mit der Integration von Edge Impulse sollen nun mehr als 170.000 Entwicklern die Möglichkeit erhalten, KI-Modelle einfach zu erstellen, bereitzustellen und zu überwachen. Qualcomm wird Entwicklern auf der Edge Impulse-Plattform die Möglichkeit geben, Qualcomm Dragonwing-Prozessoren zu nutzen, die entsprechende On-Device-KI-Inferenz-, Computer-Vision-, Grafik- und Verarbeitungsfunktionen bereitstellen Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den üblichen Bedingungen.

