Qualcomm hat auf der IFA im Wettbewerb gegen Intel nachgelegt und preisgünstige Varianten seiner Modellreihe "Snapdragon X" vorgestellt. Mit den neuen Chipsystemen sollen PC-Hersteller wie Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und Samsung in die Lage versetzt werden, vollwertige KI-Laptops ("Copilot+") zu Preisen unter 1.000 Euro anzubieten.

Intel hatte am Vorabend seine Pläne konkretisiert, wie es mit einer neuen Chip-Generation verlorenen Boden im PC-Markt zurückgewinnen will. Das Prozessorsystem mit dem Namen "Core Ultra 200V" sei leistungsstärker und effizienter als Chips der Rivalen Qualcomm und AMD, betonte der Konzern im Vorfeld der IFA in Berlin.

Qualcomm-CEO Cristiano Amon stellte nun gleich vier neue Prozessorsysteme vor, die mit weniger Rechenkernen als die Spitzenmodelle auskommen. Die Snapdragon-X-Plus-Serie verfügt im Hauptprozessor über acht beziehungsweise zehn Kerne. Bei den beiden Acht-Kerne-Systemen wurde auch die Grafikleistung reduziert, um Kosten zu reduzieren. Bei der KI-Leistung sollen die neuen Chips aber komplett auf Augenhöhe mit den teureren Modellen ("Snapdragon Elite") stehen.

Damit untermauerte Amon auch die Ambitionen seines Unternehmens, im Geschäft mit PC-Prozessoren groß mitzumischen: "Wir sind gekommen, um zu bleiben", bekräftigte er im Berlin im Vorfeld der IFA. Dabei hat Qualcomm auch das B2B-Segment im Visier: "Wir wollen die bevorzugte marke für Geschäftskunden sein", bekräftigte Amon bei der Snapdragon-X-Plus-Ankündigung.

Lange Akku-Laufzeiten

Amon versprach für die Laptops mit Snapdragon-Chips überdurchschnittlich lange Batterielaufzeiten, weil die Chips deutlich weniger Wärme produzierten. Da seltener der Lüfter anspringe, seien die Rechner im Betrieb auch leiser.

Qualcomm hatte zuletzt massiv dazu beigetragen, dass Chip-Pionier Intel im PC-Geschäft verstärkt unter Druck geraten ist. Als Microsoft in diesem Sommer eine besonders auf KI-Anwendungen ausgerichtete neue Computer-Kategorie mit dem Namen "Copilot+ PC" auf den Markt brachte, kamen in den Geräten zunächst nur Chips von Qualcomm zum Einsatz.

Auf der IFA werden konkrete Produktankündigungen von Lenovo und anderen Laptop-Herstellern erwartet, die auf den Qualcomm-Systemen aufsetzen. KI-Laptops soll es aber auch mit Intel-Chips geben. (dpa/rs/pma/awe)