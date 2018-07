Anne Uekermann kennt den führenden Anbieter von Experience-Management-Software als Nutzerin mehrerer Zufriedenheits- und Kundenbindungsstudien. Die 38-Jährige soll die Marke und Wiedererkennungswert der Qualtrics im deutschsprachigen Raum stärken. Anne Uekermann berichtet an Caroline Mogford, Marketing Director EMEA, in London.

Die Diplom-Ökonomin arbeitete zuvor vier Jahre lang in der Allianz Gruppe bei Euler Hermes und IDS im Market Management und Business Development. Davor war sie rund neun Jahre bei TNS in verschiedenen Marketing-Funktionen tätig. Während ihrer Studienzeit sammelte Uekermann zudem internationale Erfahrung in USA, Skandinavien und Neuseeland.

"An meinem Posten reizt mich außerdem, dass diese Stelle neu geschaffen wurde und ich die erste Marketing-Managerin außerhalb eines Zentralbüros bin", erklärt Anne Uekermann. "Ich habe ein weißes Blatt vor mir, das ich mit den Maßnahmen beschreiben kann, die auf dem deutschsprachigen Markt die besten Ergebnisse erzielen. So frei gestalten zu können ist sehr selten und birgt ein enormes Potenzial."

"Wenn Unternehmen darüber nachdenken, wie sie Kundenzufriedenheit, -loyalität oder Markenwiedererkennung messen, ist mein Ziel, dass ihnen als Erstes Qualtrics einfällt", ergänzt die Managerin.