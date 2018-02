Für Unternehmen, die nicht auf Enterprise-Level agieren und in diesem Bereich Nachholbedarf haben, hat Qualtrics Udo Petrawitz als Director Corporate Accounts für die DACH-Region eingestellt. Der 49-Jährige berichtet an Bill O`Shea, Sales Director EMEA. Petrawitz arbeitet eng mit Wolfgang Sölch zusammen, der sich als Head of Enterprise Sales CE für Qualtrics Deutschland weiterhin um das Großkundensegment kümmert.

Der gelernte Werkzeugmacher und studierte Diplom-Wirtschaftsingenieur blickt auf mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung in der IT-Branche zurück und war zuvor bei ADP für den Verkauf an Mittelstands- und Großkunden zuständig. Davor war Petrawitz von 2004 bis 2011 bei Microsoft als Head of Global Accounts und Director Sales tätig. Weitere berufliche Stationen waren Sapient oder etwa der CRM-Anbieter Clarify.

"Besser hätte das Timing nicht sein können", sagt Udo Petrawitz. "Die rasant zunehmende Bedeutung von Experience Management, gepaart mit dem einzigartigen Produktportfolio von Qualtrics, bestärkt mich, den deutschen Markt zu erobern und ein kompetentes Team aufzubauen. Sehr hilfreich dabei sind die zukunftsorientierte Unternehmenskultur und der Pioniergeist bei Qualtrics, die einen großen Gestaltungsspielraum eröffnen." (KEW)