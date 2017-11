Radu Immenroth löst Oliver Trabert ab, der die CTO-Position beiQuestbackbereits seit 2010 innehatte. Immenroth ist seit über sechs Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Questback tätig, zuletzt als Global Vice President of Product Strategy. Als CTO wird er zusätzlich zu der Produktstrategie den Engineering- und IT Operations-Bereich verantworten.

Mit Immenroth als CTO erhoff sich Questback zukunftweisende Technologien im Befragungsmanagement zu entwickeln. Immenroth freut sich, Teil dieser Entwicklung zu sein: "Feedback hat einen enorm positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit von Menschen. Das erlebe ich tagtäglich. Wir starten eine technologische Reise, die völlig neue Möglichkeiten eröffnen wird, Feedback im Geschäftsalltag zu integrieren. Ich freue mich darauf diese Reise zu führen."

Immenroth hat einen Bachelor of Science in Technischer Informatik an der RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) in Aachen erworben. Außerdem hält er einen Master of Business Administration-Titel der britischen University of Surrey.