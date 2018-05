Die Radware Ltd. mit Zentrale in Tel Aviv hat Michael Tullius zum Regional Director für die DACH-Region ernannt. Der Anbieter von Lösungen und Diensten für Cybersicherheit und Anwendungsbereitstellung will mit dem erfahrenen Manager seine Marktstellung in der Region unterstreichen.

Michael Tullius war die letzten beiden Jahre bei Akamai als Security Sales Director für den Vertrieb in Zentral-, Nord und Osteuropa sowie Großbritannien verantwortlich. Zuvor war er über 11 Jahre bei NetScouts Arbor Networks tätig, dort zuletzt als Country Manager DACH. Weitere Stationen seiner Karriere waren Unternehmen wie Motorola, Ascend oder Hydraweb.

"Michael Tullius bringt langjährige Expertise im Bereich der Cybersecurity und mit Application-Delivery-Netzwerken mit", kommentiert Yoav Gazelle, Vice President of EMEA & CALA bei Radware. "Er besitzt umfangreiche Erfahrung beim Aufbau und der gezielten Erweiterung von Vertriebskanälen über Distributions- und Reseller-Partner sowie im Direktvertrieb, und wir freuen uns sehr, ihn nun bei uns an Bord zu haben."

"Radware hat sich mit einem extrem starken Produktportfolio, seinen Cloud Services und seinem Emergency Response Team einen hervorragenden Ruf im Markt erarbeitet, und ich freue mich darauf, am weiteren Ausbau von Radwares Führungsposition im Anti-DDoS-, im Security- und im Application-Delivery-Markt mitzuwirken", sagt Michael Tullius, Regional Director DACH bei Radware.

