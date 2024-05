In der neu geschaffenen Position verantwortet Raik Spänkuch ab sofort die Vertriebsaktivitäten und operativen Geschäftsprozesse bei der Kyocera-Tochter TA Triumph-Adler GmbH. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer Christopher Rheidt. Der branchenerfahrene Manager wechselt von Ricoh Deutschland zum hiesigen Spezialisten für Multifunktionssysteme und digitale Workflows. Bei TA Triumph-Adler soll Spänkuch die Weiterentwicklung des Unternehmens zum ganzheitlichen IT-Lösungsanbieter vorantreiben.

Große Erfahrung im Dokumentengeschäft

Seit mehr als 30 Jahren ist Spänkuch im deutschen Document-Business tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er, unter anderem als Teil der Geschäftsleitung, den Vertrieb von mehreren namhaften Herstellern geleitet. Stationen des studierten Diplom-Kaufmanns waren etwa Océ oder Canon Deutschland, wo er über sechs Jahre tätig war. Ab 2019 verantwortete er bis zu seinem Wechsel als Director Sales den Vertrieb der Ricoh Deutschland GmbH.

"Mit Raik Spänkuch haben wir einen ausgewiesenen Branchenexperten verpflichten können", betont Christopher Rheidt, Executive Vice President der Kyocera Document Solutions Europe Management B.V. und Managing Director der TA Triumph-Adler GmbH, der sich auf die Verstärkung freut. "Seine ausgeprägte Expertise und langjährige Managementerfahrung im Dokumentengeschäft wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und unser Wachstum über alle Vertriebskanäle effizient voranzutreiben."

"Ich blicke mit großer Vorfreude auf diese spannende Aufgabe", sagt Raik Spänkuch, Senior Vice President Sales and Operations. "TA Triumph-Adler steht in der Branche für Kundenfokussierung, Innovation und Vertriebsstärke. Mit diesem starken Background und dem gesamten Team lässt sich viel erreichen."