Die Vertiv Group Corp., US-Hersteller von kritischen Infrastruktur- und Energieversorgungslösungen, hat Rainer Stiller mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Marketing Officer des Unternehmens ernannt. Stiller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, wobei er in den USA, Frankreich und der Schweiz tätig war.

Stiller kam 2017 als Vice President of Marketing für EMEA zu Vertiv und wurde später zum Vice President, Global Channel Marketing, befördert. Zuvor war er über 20 Jahre bei APC, die 2007 von Schneider Electric übernommen wurde. Dort war er vor seinem Wechsel zu Vertiv als SVP Global Portfolio Marketing von München aus tätig.

"In den letzten vier Jahren hat Rainer unsere Marketing-Abteilung zum Erfolg geführt, indem er unsere digitale Erfahrung verbessert und Vertiv dazu gebracht hat, bei der Kundenbetreuung durchdachter, ideenreicher und strategischer zu sein", erklärt Gary Niederpruem, Chief Strategy and Development Officer bei Vertiv. "Seine Begeisterung dafür, welche Rolle das Marketing für unseren Erfolg sowohl intern als auch extern spielt, macht ihn zur perfekten Besetzung für die Leitung unseres globalen Marketings."

"Ich möchte Vertiv und unser Marketingteam dabei unterstützen, noch kreativer, zielgerichteter und analytischer zu werden, um unsere Kunden zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten", betont der neue CMO Rainer Stiller. "Ich freue mich, Teil einer Organisation zu sein, in der ich ein vielfältiges, globales Team leiten kann, das motiviert und engagiert ist, für unsere Stakeholder einen echten Unterschied zu machen."