Rakuten hat den "Rakuten Cup Supported by SCALP-D" bekanntgegeben, ein internationales Klubfußballturnier, bei dem der spanische "La Liga"-Club FC Barcelona, der J-League-Club Vissel Kobe und der englische Premier League Club Chelsea FC vertreten sind. Das Turnier wird im Juli 2019 mit Spielen in Tokio und Kobe stattfinden. Den Anpfiff geben die Matches zwischen dem FC Barcelona und dem FC Chelsea am 23. Juli im Saitama Stadium im Großraum Tokio sowie am 27. Juli zwischen dem FC Barcelona und Vissel Kobe im Noevir Stadium Kobe im Westen Japans, dem Heimstadion von Vissel Kobe. Bei Vissel Kobe laufen neben dem deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski die ehemaligen Barça-Spieler Andrés Iniesta und David Villa auf.

Die Ankündigung des Rakuten Cups fand auf einer Pressekonferenz in Tokio zusammen mit dem technischen Sekretär und ehemaligen Spieler des FC Barcelona, Éric Abidal, statt. Abidal kam in der Saison 2007/08 zu Barça. Im darauffolgenden Jahr war er ein wichtiger Teil des Teams, das das erste Triple in der Geschichte des Vereins erreichte. "Wir sind unglaublich stolz darauf, diese beiden legendären Klubs nach Japan zu bringen", erklärte Rakuten-Chef Mickey Mikitani bei der Pressekonferenz. "Der Rakuten-Pokal gibt Vissel Kobe die Chance, gegen den FC Barcelona, einen der führenden europäischen Klubs, zu spielen und Fans in Japan die Gelegenheit, einige der besten Fußballclubs der Welt in Aktion zu sehen. Wir hoffen, dass die Spiele das technische Niveau und das globale Profil des japanischen Fußballs verbessern werden, und wir freuen uns sehr darauf, die nächste Generation junger Talente zu begeistern. "

Fußball als Marketingstrategie

Mit dem "Rakuten Cup" setzt der japanische E-Commerce-Konzern seine Strategie fort, auf Fußball als Mittel der weltweiten Bekanntheitssteigerung zu setzen. So sind Rakuten und der FC Barcelona seit Juli 2017 Partner, als Rakuten Hauptsponsor und erster Global Innovation & Entertainment-Partner des FC Barcelona wurde. Rakuten und der FC Barcelona arbeiten bei einer Vielzahl von Initiativen zusammen, um Rakutens Technologien und ein breites Dienstleistungsangebot zu nutzen, um Fans, Mitgliedern und Spielern innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten.

In Deutschland setzt Rakuten bei seiner Fußball-Marketingstrategie auf Lukas Podolski. Anfang des Jahres verkündeten der Digitalkonzern aus Japan und der Fußball-Weltmeister von 2014 eine langfristig angelegte Kooperation, die sich auf zahlreiche Felder erstrecken soll - vom Rakuten-Onlinemarktplatz für Lukas Podolskis Fashionlabel "Straßenkicker" über den Bereich "Digitalisierung & Innovationen für Fans" bis zur Unterstützung der "Lukas Podolski Stiftung".