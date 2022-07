Weiterer prominenter Abgang bei Tech Data: nach Michael Dressen verlässt nun auch Ralf Stadler das Unternehmen. Er war zuletzt "Director Business Unit Security Solution Practice, Mobility, Data & IoT". In dieser Funktion verantwortete er den wesentlichen Teil des VAD-Geschäfts Münchner und vor allem die Technologiebereiche, von denen sie sich künftig einen stärkeren Beitrag zum Umsatz versprechen. Das hat gut geklappt: In der Umfarge zu den Channel Excellence Awards konnte Tech Data in den vergangenen Jahren nicht nur als Broadliner gut abschneiden, sondern verbesserte auch die Wahrnehmung als VAD deutlich.

Stadler bedankt sich via LinkedIn ausdrücklich bei alten und neuen Vorgesetzten, seinem Team, seinen internationalen Kollegen und zahlreichen weiteren Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen in der Kistlerhofstraße. Das klingt tatsächlich nach einem Abschied in dem sonst oft nur viel beschworenem "gegenseitigen Einvernehmen. Stadler wird bereits demnächst eine neue Stelle außerhalb der Distribution antreten. Wie Stadlers bisherige Aufgaben neu verteilt werden sollen, steht ebenfalls bereits fest. Wie die Neuregelung im Detail aussieht, wird der Distributor demnächst mitteilen.

Vor seiner Zeit bei Tech Data war Stadler ebenfalls fast sechs Jahre bei HPE (beziehungsweise Hewlett-Packard). Er leitete dort zunächst den Channel des übernommenen Security-Spezialisten Tipping Point, später dann die Beziehungen der gesamten Security-Sparte zur Distribution in EMEA. Zuletzt war er bei HPE als Regional Director für die Software-Distribution in Zentraleuropa, Russland und Israel zuständig.

Zur IT-Seurity-Branche kam Stadler als Vertriebsmitarbeiter bei Datalog Software. Es folgten Stationen beim Spezial-Distributor Esesix und Senior Business Development Manager IT-Security bei Computerlinks (seit 2014 Arrow).