Wintergerst, seit 2019 Mitglied des Bitkom-Präsidums, folgt auf Achim Berg, der dessen maximale Amtszeit nach sechs Jahren abgelaufen ist. Der Group-CEO von Gieseck+Devrient agiert auch als Vorsitzender des Beirats der Allianz für Cyber-Sicherheit. Wintergerst hat Betriebswirtschaftslehre studiert und hält zwei Masterabschlüsse in den Fachgebieten Management sowie Politik, Philosophie und Wirtschaft. Promoviert hat er zum Thema Corporate Governance und Unternehmensführung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Als neuer Bitkom-Präsident möchte Wintergerst vor allem die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zum Laufen bringen: "Deutschland muss schneller werden im Digitalen". Wichtig ist ihm ferner und digitale Souveränität von Deutschland und Europa sowie Sicherheit im Cyberraum. "Wir können und wollen zeigen, wie erfolgreiche digitale Transformation geht. Und wir müssen mit der Gesellschaft in den Dialog treten, für die Digitalisierung werben und digitale Teilhabe stärken“, so Wintergerst in seiner Antrittsrede.

Außerdem bedankte er sich bei dem scheidenden Bitkom-Präsidenten: "Achim Berg hat die Branche durch die Corona-Pandemie, Chip- und Energiekrise, unterbrochene Lieferketten und die geopolitisch schwierige Zeit erfolgreich gesteuert."

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

Neben Wintergerst als neuen Präsidenten wurde Ulrich Dietz (GFT Technologies) als Vizepräsident bestätigt, Christina Raab (Accenture) rückt als Vizepräsidentin auf. Michael Hagspihl (Deutsche Telekom AG) gehört als Vizepräsident ebenfalls dem engsten Entscheidungsgremium von Bitkom an, Markus Haas (Telefónica Deutschland) wurde als Schatzmeister bestätigt. Hier findet sich das gesamte neue gewählte Bitkom-Präsidium.

Derzeit zählt der Verband 2.200 Unternehmen der Digitalbrachen zu seinen Mitgliedern - mit insgesamt über zwei Millionen Beschäftigten.



Mehr zu Bitkom:

Kaspersky kündigt die Mitgliedschaft

Stellungnahme zur Arbeitszeiterfassung

Studie: "Local Commerce"

137.000 IT-Fachkräfte fehlen

Frauen in der IT-Branche