Als VP Sales und Marketing ist Rembor für den Vertrieb und das Marketing in EMEA verantwortlich. Zu seinen Kernaufgaben zählen der Aufbau des Vertriebsgeschäfts und die Gewinnung von Lösungs-, Implementierungs- und Technologiepartnern. Zudem soll er die Marktprofilierung der Aparavi Software Europe GmbH als Anbieter einer KI-basierten Data-Intelligence-Lösung für unstrukturierte Daten vorantreiben.

Fokus auf Behörden, Hersteller und Banken

Der promovierte Verwaltungswirt und langjährige Vertriebsexperte war seit 2021 als VP Sales bei Materna Virtual Solution in München tätig, wo er das Plattformgeschäft und den Vertrieb an sicherheitssensiblen Branchen betreute. Neben weiteren Tätigkeiten war Rembor rund 20 Jahre im Vertrieb bei SAP Deutschland, wo er unter anderem als Head of Public Sector & Healthcare wirkte. Zudem war er als Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens tätig, gründete ein Start-Up und arbeitete als Advisor für öffentliche Organisationen.

"Die perfekte Aufbereitung von Daten zählt aktuell zu den größten Herausforderungen für Unternehmen, um Künstliche Intelligenz produktiv in die eigenen Prozesse zu integrieren", erläutert Ralph-Peter Rembor. "Die nächsten Jahre versprechen deshalb großes Wachstumspotenzial für die Data-Intelligence-Lösung von Aparavi. Ich freue mich sehr, ein Teil dieses jungen und innovativen Unternehmens zu sein und an der Erfolgsstory mitzuwirken."

