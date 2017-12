Attacken auf die IT können bei unzureichendem Schutz ganze Unternehmensteile lahmlegen und zu hohem wirtschaftlichen Schaden führen. Die Sicherheitslösung Blue Shield Umbrella soll umfangreichen Schutz vor Gefahren wie Zero Day Attacken, gefälschten Websites, C&C Traffic, Ransomware, CEO Fraud Attacken bieten.

Blue Shield Umbrella soll Schadsoftware erkennen bevor sie in das Netzwerk gelangt. Die Lösung nutzt hierzu eigene DNS Server, die ständig in Kontakt mit dem European Threat intelligence Center stehen und einen eigens entwickelten Algorithmus.

Distributionsvertrag für EMEA

Der Regensburger Software-Distributor RamgeSoft hat nun einen exklusiven Distributionsvertrag für die EMEA-Region mit dem österreichischen Anbieter Blue Shield geschlossen. "Blue Shield Umbrella ist für uns die ideale Erweiterung zu unserem Portfolio, da wir nun unseren Kunden für kleines Geld sehr viel Sicherheit anbieten können", freut sich Andreas Toth, CEO und Head of technic bei RamgeSoft.

Der Software-Spezialist aus der Oberpfalz hat sich auf Monitoring, Fernwartung und SIEM spezialisiert und bietet Endkunden wie Partnern in ganz Europa neben dem Lizenzgeschäft auch technische Unterstützung, in Form von Dienstleistung und Consulting an.