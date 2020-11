Die Rangee GmbH aus Aachen hat ihren Vertrieb mit Daniel Böker verstärkt. Der 32-jährige Sales Manager verantwortet ab sofort alle Vertriebsaktivitäten des Herstellers und soll das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben. Neben der Neukundenakquise gehören auch die Intensivierung der Beziehungen und der Ausbau des Partnernetzwerks zu seinen Aufgaben. Darüber hinaus soll sich Böker der Optimierung der Vertriebsstrukturen widmen sowie um Messeauftritte kümmern.

Böker kam im Oktober 2020 vom UC-Spezialisten Caseris, wo er in den vergangenen zwei Jahren im Account-Management tätig war. Insgesamt kann er auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in vertrieblichen und kaufmännischen Positionen aus verschiedenen Branchen zurückgreifen.

Thin Clients für das Home-Office

„Unternehmen suchen derzeit nach Wegen, die Endgeräte von Mitarbeitern im Heimbüro zuverlässig zu schützen und einfach zu verwalten“, sagt Ulrich Mertz, Gründer und Geschäftsführer von Rangee. „Viele von ihnen erkennen, dass Thin Clients genau diese Möglichkeiten bieten, weshalb die Nachfrage nach den Systemen wächst. Diesen Schwung wollen wir nutzen und neue Kunden und Partner von Rangee überzeugen. Daniel Böker ist genau der richtige Vertriebsleiter für diese Aufgabe.“

„Die Kunden- und Partnerbetreuung endet nicht nach dem Kauf oder einem Projekt – ich stehe auch nach dem Kauf mit ihnen in Kontakt“, erklärt der neue Vertriebsleiter Daniel Böker. „Das wird bei Rangee bereits so gelebt und auch in Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns sein. Denn zufriedene Kunden und Partner kommen nicht nur immer wieder, sondern sprechen auch in ihrem Netzwerk Empfehlungen aus.“