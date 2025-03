Rüdiger Rath soll noch weitere fünf Jahre Cancom-Chef bleiben. Sein Vorstandsvertrag als CEO wurde bis Ende 2029 verlängert, dann wäre er 63 Jahre alt.

Rüdiger Rath wechselte im Oktober 2021 von Logicalis zu Cancom und übernahm dort zum 1. November 2022 den CEO-Posten. Seitdem bildet er gemeinsam mit dem CFO Thomas Stark das Vorstandsteam bei Cancom. Beide Manager legen großen Wert auf Wachstum und Profitabilität.

Klaus Weinmann, Aufsichtsratsvorsitzender von Cancom SE, freut sich, dass Rüdiger Rath bis Ende 2029 Vorstandsvorsitzender des Systemhauses bleiben möchte: "Dies schafft Kontinuität in diesen ereignisreichen Zeiten. Wir sind überzeugt, dass wir mit Rüdiger die richtige Besetzung als CEO der Cancom-Gruppe haben und wir gemeinsam in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden."

Rath dankt dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen: "Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Thomas Stark und unserem Team werden wir unsere Arbeit fortsetzen und weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer Wachstums-Strategie sowie unserer Profitabilität arbeiten. In den letzten Jahren konnten wir bereits viel bewegen". Außerdem zeigt sich der CEO zuversichtlich, den steigenden Anforderungen der Kunden in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Digitale Resilienz gerecht zu werden.

