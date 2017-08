Mit der Übernahme der Banqtec AG am 1. August 2017 gilt die Ratiodata GmbH als eines der größten Systemhäuser Deutschlands im Bankensektor. Im ChannelPartner-Ranking der 25 größten Systemhäuser Deutschlands hat Ratiodata im Vorjahr den 14 Platz belegt. Mit dem aggregierten Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro könnte Ratiodata in diesem Jahr in die Liga der Top-10-Systemhäuser Deutschlands aufsteigen. Das fusionierte Systemhaus beschäftigt aktuell rund 1.200 Mitarbeiter und ist an 15 Niederlassungen vertreten.

Banqtec agiert seit 20 Jahren als IT-Dienstleister für Sparkassen, Volks-, Raiffeisen- und Privatbanken im gesamten Bundesgebiet. Ratiodata ist bereits seit 2006 zu 25,1 Prozent an der banqtec AG beteiligt, am 1. August 2017 stieg nun dieser Anteil auf 100 Prozent an. Banqtecs Standort im niedersächsischen Wedemark soll erhalten bleiben, Entlassungen sind laut Ratiodata nicht geplant.

"Mit der Verschmelzung bündeln wir unsere Leistungen und Kompetenzen und stärken weiter unsere Marktposition als eines der größten deutschen Systemhäuser", kommentier Martin Greiwe, Sprecher der Geschäftsführung der Ratiodata GmbH, die Akquisition. "Die vollständige Integration der banqtec ist nun der konsequente, nächste Schritt für unser Unternehmen. Dadurch schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren Kunden maßgeschneiderte, wirtschaftliche Lösungen aus einer Hand anzubieten", betont der Ratiodata-Sprecher.

Die Ratiodata GmbH ist eine 100prozentige Tochter der 1972 gegründeten Fiducia & GAD IT AG

