Die Ratiodata GmbH mit Sitz in Frankfurt hat rückwirkend zum 1. Januar 2018 die Ratiodata Luxemburg S.à r.l. übernommen. Die S.à r.l. war bis zum 31. Dezember 2017 noch im Besitz der Fiducia & GAD IT AG, zu der auch die Ratiodata GmbH gehört.

Mit der Übernahme will der IT-Dienstleister mehrere Großkunden, die sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg deren Service-Angebote nutzen, besser betreuen können. Der Firmensitz in Luxemburg soll unverändert bestehen bleiben. Die Geschäftsführer sind Marc Castro und Martin Greiwe.

Martin Greiwe, Sprecher der Geschäftsführung erklärt: "Aufgrund der engen Verzahnung mit unserem Standort in Luxemburg sind wir nun in der Lage, unsere Kunden, die grenzübergreifend agieren, noch besser zu betreuen."