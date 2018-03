Manch ein Kunde "entdeckt" im Web ein Office-Paket für sechs Euro oder eine Windows 10-Lizenz für vier Euro. Wie reagieren Sie darauf als sein Software-Lieferant? Doch können solche Angebote wirklich legal sein?

Oft werden derartige Lizenzen unter dem Mäntelchen "Gebraucht-Software" verkauft, aber sind Lizenzen aus zweiter Hand wieder verkaufbar? Manchmal schon, aber sehr oft eben nicht. In den kostenlosen Microsoft-Webcasts am 21. und 28. März, jeweils ab 11:00 Uhr, erfahren Sie, was Sie beim Verkauf von gebrauchter Software beachten müssen. Rechtsanwalt Dr. Oliver Wolff-Rojczyk und Georg Herrnleben, Director bei der BSA Software Alliance, zeigen Ihnen, wie Sie unseriöse Angebote sofort als solche erkennen.

Außerdem verraten Ihnen die beiden Experten, wie Sie Ihre Kunden preiswert mit den richtigen Software-Lizenzen ausstatten können und dabei nie in die Bredouille geraten, etwas Unrechtes tun zu müssen. Bei den dabei ausgelieferten Lizenzen kann es sich durchaus auch um welchen aus zweiter Hand handeln, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Welche das sind, das erfahren Sie in den jeweils einstündigen ChannelPartner-Webcasts am 21. und 28. März ab 11:00 Uhr. Dort können Sie auch Ihre individuellen Fragen stellen, die dann ab ca. 11:45 Uhr von den Experten beantwortet werden.

