Schneller zur besseren Lösung

Wer im Silo denkt, geht komplexe Probleme wie ein Mechaniker an: Leuchtet der Scheinwerfer eines Autos nicht mehr (Wirkung), sucht der Mechaniker nach der Ursache, findet ein defektes Leuchtmittel und tauscht dieses aus. Dieses linear-kausale Denken in Ursache und Wirkung hat sich in der Mechanik bewährt.

In lebendigen interaktionistischen Systemen kommt dieser Ansatz jedoch regelmäßig an seine Grenzen. Gründe gibt es viele. So kann eine Ursache viele Wirkungen haben und diese wiederum zahlreiche Auswirkungen hervorrufen. Außerdem fällt es oft schwer, zwischen Ursache und Wirkung klar zu unterscheiden.



Ein Beispiel: Nehmen wir an, die Zusammenarbeit zwischen der IT und der Fachabteilung ist angespannt und die Ergebnisse enttäuschen. Der Projektleiter begibt sich auf Ursachensuche und spricht zunächst mit den IT-Experten. Die Schuldigen stehen für sie fest: “Weil der Fachbereich uns immer die Lösung vorgibt, statt das Problem zu beschreiben, verstehen wir nicht, was der Fachbereich braucht." Anschließend spricht er mit den Mitarbeitern des Fachbereichs, für die die Schuldigen ebenfalls feststehen: “Die Entwickler verstehen uns einfach nicht. Weil sie nicht verstehen, was wir brauchen, geben wir ihnen die detaillierte Lösung vor."



Ist die vorgegebene Lösung nun die Ursache oder die Folge, dass die Entwickler die Anliegen des Fachbereichs nicht verstehen? Wenn jede Partei das eigene Verhalten als Reaktion auf die Aktion des anderen sieht, spricht der Systemische Berater von einer zirkulären Kausalität. Ursache und Wirkung sind wechselseitig miteinander verknüpft. Versucht der Projektleiter weiterhin mit linear-kausalem Denken eine zirkulär-kausale Situation zu lösen, verheddert er sich leicht in einen Teufelskreis gegenseitiger Schuldzuweisungen. Das bringt ihn weder der Lösung näher, noch ist es der Arbeitsatmosphäre dienlich.



Mit Systemischem Denken kann er nicht nur bessere und schnellere Lösungen erzielen, sondern auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit stärken - ein wichtiger Baustein serviceorientierter Organisationen. Wer vernetzt denkt, berücksichtigt Abhängigkeiten, erkennt den eigenen Anteil an der Situation und behält das große Ganze im Blick. Vernetzt denkende Abteilungen sind deshalb kooperativer in der Zusammenarbeit, lösungsorientierter in Abstimmungen und kundenorientierter in der Lösungsentwicklung. Sie richten den Scheinwerfer auf das, was zählt: das bestmögliche Kundenerlebnis.