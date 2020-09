SEP setzt die Bemühungen zum Ausbau des Channel-Vertriebs fort und verpflichtet Raymond Gumberger als Inside Sales Manager regional und international. "Seine enorme Erfahrung in der Welt des Backups und Storage macht ihn zur Idealbesetzung, um den Wirkungskreis des SEP Inside Sales bestens abzudecken", zeigt sich Jan Trinkl, Vice President Sales bei SEP, hochzufrieden. Mit Gumberger habe man einen Mitarbeiter gewonnen, "der sich schon im Vorfeld positiv einbringen konnte und der das Vertriebskonzept um einen weiteren, wertvollen Baustein erweitert", so Trinkl weiter.

Künftig soll Gumberger nun Partner und Kunden bei Projekten und Anliegen jeder Art unterstützen. Dafür kann er auf über 30 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Positionen und Firmen im Storage- udn Backup-Markt zurückgreifen. Unter anderem bekleidete er Positionen im Vertrieb und bei der Channel-Betreuung bei Seagate, Ingram Micro, Symantec, Commvault und 1&1 Ionos und war Senior Reseller Account-Manager bei Veritas Software sowie Channel Manager DACH bei Nimble Storage. Seine Erfahrungen mit Systemhäusern, der Distribution und Herstellern wird er nun bei der weiteren Entwicklung des SEP-Channels einbringen.

Dass der Anbieter aus Holzkirchen bei München für seine Backup- und Disaster Recovery-Lösungen auf den hundertprozentigen Vertrieb über Partner setzt, hatte er bei der kürzlich stattgefundenen Partnerveranstaltung nochmal betont. Als Argumente wirft er zudem Entwicklung und Support der Produkte komplett in Deutschland und die Breite des unterstützten Spektrums an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken in die Waagschale. Für Partner und Kunden sei es dadurch möglich, mehrere alte Backup-Systeme zu einer zentral verwalteten Hybrid-Backup-Lösung zu konsolidieren. Zudem ermöglicht SEP mit dem SEP Cloud Application Protection Service (CAPS) DSGVO-konformes Cloud-to-Cloud-Backup und Data Loss Prevention für Office 365, Salesforce, G Suite und Dynamics 365.

