Gaming-Spezialist Razer will die Spieler der Roblox-Community stärker an sich binden. Dazu hat der Zubehörhersteller im Rahmen einer Co-Branding-Aktion drei Geräte im Roblox-Design gestaltet. Jedes Produkt in der Kollektion ist mit dem Roblox-Logo versehen und enthält ein exklusives virtuelles Item, das durch einen Code auf der Roblox-Plattform eingelöst werden kann.

Die neue Kollektion besteht aus der leichten kabellosen Maus Razer Orochi V2, die mechanische Tastatur Razer BlackWidow V3 und das kabellose Multiplattform-Headset Razer Barracuda X.

Die Razer Orochi V2 ist eine Maus mit kleinem Formfaktor, die auch für kleinere Hände geeignet ist. Die Gamer können die Maus schnurlos wahlweise mit Razer HyperSpeed Wireless oder per Bluetooth nutzen. Mit der Roblox-Edition erhalten die Käufer zusätzlich ein virtuelles Razer Cyberpack.

Virtuelle Items als Dreingabe

Aus der Razer-Tastaturenreihe stammt das BlackWidow V3. Das Keyboard verfügt über langlebige, grüne, klickende mechanische Switches für direktes, taktiles Feedback. Ausgestattet mit weißen, UV-beschichteten ABS-Tastenkappen und Razer Chroma RGB-Beleuchtung können Spieler die Tastatur nach ihren Wünschen anpassen. Die Razer BlackWidow V3 - Roblox Edition enthält virtuelle Razer Cyber Wings.

Das Razer Barracuda X ist ein leichtes, komfortables, plattformübergreifendes und kabelloses Headset, das mit PCs, Konsolen und Mobilgeräten kompatibel ist. Mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit können Spieler mit Freunden kommunizieren und stundenlang in Roblox eintauchen, ohne ihr Headset aufladen zu müssen. Die Razer Barracuda X Roblox Edition enthält einen virtuellen Razer Cyber-Helm.

Die Produkte sollen ab 28. April 2023 verfügbar sein. Razer gibt die UVPs mit 99,99 Euro für die Maus Orochi V2, 259,99 Euro für das Keyboard BlackWidow V3 sowie 159,99 Euro für das Headset Barracuda X jeweils in der Roblox-Edition an.

