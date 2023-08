At a Glance

Pro Langlebiger Akku

Funktionierende, einfache

Software Schickes Design

Bildwiederholfrequenz von 120 Hz Kontra Inkonsistente Kamera

Keine IP-Wasserdichtigkeit

Durchschnittliche Leistung

LCD-Panel

Fazit Das Realme 9 Pro ist ein gutes Allround-Android, das Ihr Budget nicht über Gebühr belastet. Trotz einer insgesamt guten Leistung bietet das Smartphone eine hervorragende Akkulaufzeit. Weitere Pluspunkte sind die benutzerfreundliche Software und das ansprechende Design. Kritik verdient das manchmal inkonsistente Kamerasystem.

Das Realme 9 Pro wurde bereits Anfang 2022 veröffentlicht. Angesicht vom inzwischen günstigen Preis von unter 300 Euro ist das Smartphone für Käufer mit begrenztem Budget interessant. Besonderheiten sind das auffällige Design, das 120-Hz-Display sowie der 5.000-mAh-Akku - und auch die Leistung ist solide.

Design & Verarbeitung

Abgerundetes Design

Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

Keine IP-Bewertung

Rahmen und Rückseite aus Kunststoff

Das Realme 9 Pro mag zwar ein günstiges Android-Gerät sein, aber das Design macht einen wertigen Eindruck. Dies wird durch eine Kunststoffrückseite mit einer schillernden Light-Shift-Chameleon-Lackierung definiert, die entweder in Aurora Green, Midnight Black oder Sunrise Blue erhältlich ist. Das bedeutet, dass sich die Farbe und der Farbton ändern, wenn das Licht aus verschiedenen Winkeln einfällt, wodurch eine Art phosphoreszierender Schimmer entsteht.

Abgesehen von der auffälligen Rückseite verfügt das Realme 9 Pro über einen randlosen 6,6-Zoll-Touchscreen mit relativ schmalen Rändern und einer Selfie-Kamera in der oberen rechten Ecke des Displays. Die Lautstärketasten befinden sich auf der linken Gehäuseseite, während der Power-Button und der Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite sind.

Im Gegensatz zu iPhones und einigen neueren Androiden verfügt das Mobiltelefon glücklicherweise über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse links unten am Gehäuse. Hier ist auch der USB-C-Anschluss.

Das Realme 9 Pro misst 164 × 76 × 8,5 mm und ist damit größer als das Realme 9 Pro+, aber kleiner als ein Redmi Note 11 Pro+ oder das iPhone 13 Pro Max.

Es wiegt 195 g, also 13 g mehr als das 9 Pro+. Es ist jedoch immer noch deutlich leichter als viele andere Geräte in seiner Klasse. Obwohl es ein relativ großes Smartphone ist, fühlte es sich in meinen mittelgroßen Händen nie zu klobig oder unbeholfen an.

Trotz des ansprechenden Designs und der soliden Bauweise fällt das Handy in Bezug auf seine Haltbarkeit ein wenig ab. Es hat keine offizielle IP-Klassifizierung. Daher sollte man in der Nähe von Wasser, Sand oder Staub vorsichtig sein.

Bildschirm & Lautsprecher

6,6-Zoll-LCD-IPS-Bildschirm

Auflösung mit Full HD+

Bildwiederholrate von 120 Hz

Das Realme 9 Pro verwendet ein 6,6-Zoll-Display mit einem Seitenverhältnis von 20:9 und einer Auflösung von 2.412 × 1.080 Pixeln. Obwohl es sich nur um ein "normales" LCD-Panel hat, ist das Display anständig, ohne spektakulär zu sein. Videos und Bilder sind scharf. Die 120-Hz-Bildwiederholrate macht das Scrollen flüssiger, wenn auch vielleicht nicht so flüssig wie bei anderen 120-Hz-Androiden mit stärkeren Prozessoren.

Ähnlich verhält es sich mit der Helligkeit des Displays. Mit durchschnittlich 430 nits ist es hell genug für ein günstiges Android-Gerät. Die meisten Nutzer werden allerdings in Situationen kommen, in denen sie den Bildschirm manuell anpassen müssen, um Bilder oder Videos besser lesen zu können.

Es gibt eine automatische Helligkeitsfunktion, die im Allgemeinen gut auf Veränderungen des Umgebungslichts reagiert. Der Eye-Comfort-Modus filtert blaues Licht heraus. Das visuelle Gesamterlebnis ist für den Preis ziemlich gut.

Der Lautsprecher klingt bei Musik und Filmen erstaunlich gut, solange man die Lautstärke nicht zu sehr aufdreht. Natürlich kann er nicht mit Stereohandys konkurrieren.

Technische Daten & Leistung

Qualcomm Snapdragon 695 5G

Bis zu 8 GB RAM

128 GB Speicher (erweiterbar auf bis zu 1 TB)

Das Realme 9 Pro läuft mit einem Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G-Prozessor, der auch in vielen anderen Smartphones zu finden ist. Qualcomm hat für den 695 einen 6nm-Fertigungsprozess verwendet, der es ermöglicht, mehr Transistoren auf kleinerem Raum unterzubringen. Er ist folglich schneller als frühere Generationen von Prozessoren, die 7nm- und 8nm-Prozesse verwendet haben.

Das Handy ist standardmäßig mit 6 GB RAM ausgestattet. Unser Testgerät kam mit 8 GB. Außerdem bietet es 128 GB internen UFS-2.2-Speicher, wobei es keine Option für ein etwas teureres Modell mit 256 GB oder 512 GB Speicher gibt. Glücklicherweise gibt es einen Micro-SD-Kartensteckplatz im SIM-Kartenfach.

Insgesamt ist die Leistung ordentlich, ohne außergewöhnlich zu sein. Die meisten Apps lassen sich schnell starten, und das Handy kommt in der Regel auch mit mehreren gleichzeitig geöffneten Apps zurecht. Was die Games angeht, so bereitet das Spielen von PUBG Mobile und Need for Speed No Limits dem Realme 9 Pro keine wirklichen Schwierigkeiten. Lediglich beim Spielen von Need for Speed gab es gelegentliche Verzögerungen. Hardcore-Gamer sollten sich nach einem leistungsfähigeren Modell umsehen.

Die Benchmark-Ergebnisse des Realme 9 Pro sind für ein Handy dieser Preisklasse in Ordnung, auch wenn sie kaum spektakulär sind. Eine Reihe von Konkurrenten schlagen das Smartphone in den meisten Kategorien, darunter das OnePlus Nord CE 2 5G, das Redmi Note 11 Pro 5G und das Poco X4 Pro. Es ist jedoch im Allgemeinen schneller als das günstigere Redmi Note 11 und auch das Realme 9i.