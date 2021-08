Rednet wurde 2004 gegründet und hat sich von Anfang auf Kunden aus dem Bildungs-, Gesundheits- und öffentlichen Sektor spezialisiert. Vor allem in Schulen in Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz hat sich das Systemhaus einen sehr gut Ruf erworben, Stichwort: "DigitalPakt Schule". Bei der Abwicklung von IT-Projekten legt Rednet großen Wert auch auf das Thema Umweltverträglichkeit.

Für Converge Technology Solutions ist die Übernahme von Rednet bereits die 21. derartige Akquisition - und die erste Übernahme eines Unternehmens in Europa. Bei dem kanadischen IT-Dienstleister sind bereits einige in Deutschland wohlbekannte Persönlichkeiten tätig, etwa der ehemalige Cancom-CEO Thomas Volk (als Chairman of the Board) sowie die langjährige IBM-Managerin und ex-Dell-Deutschland-Chefin Doris Albiez. Sie agiert bei Converge als Direktorin des European Advisory Boards. Der kanadische Cloud-Spezialist ist ein Top-Partner von AWS, Cisco, Dell, Google, HPE, IBM, Microsoft und VMware.

Für Converge-CEO Shaun Maine markiert die Aufnahme von Rednet den ersten Schritt nach Europa: "Die starken Fähigkeiten und Angebote von Rednet für den öffentlichen Sektor werden sowohl unsere bestehenden Leistungen ergänzen, als auch unsere globale Präsenz stärken."

Barbara Weitzel, CEO der Rednet AG ist wiederum höchst erfreut, mit Converge einen starken Partner an ihrer Seite zu haben: "Gemeinsam könne wir unsere die Erfolgsgeschichte deutschlandweit fortschreiben. Unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die öffentliche Hand wird dadurch noch attraktiver."

