Die Reflecta GmbH bringt mit dem Dino MWS600 ein vielseitiges Produkt mit neigbarer Arbeitsfläche auf den Markt, welches neben seiner Funktion als mobile Notebook-Arbeitsstation auch als Rednerpult oder Projektionstisch einsetzbar ist.

Mit dem multifunktionalen Steh-Sitz-Tisch passt sich der Präsentationsspezialist den Anforderungen des Zeitgeists an. Ob als Projektionstisch oder Rednerpult bei Konferenzen, Meetings oder Seminaren, als Sit-Stand-Workstation im Büro oder Homeoffice - überall kann der Dino MWS600 seine Flexibilität beweisen.

Die Anpassung an die gewünschte Höhe zwischen 758 bis 1.128 Millimeter wird durch ein pneumatisches Fußpedal umgesetzt. Zudem verfügt der Dino MWS600 über eine neigbare Arbeitsfläche mit Kantenstopper, die per Hebel an der Unterseite insgesamt vier Neigungswinkel bis zu maximal 30 Grad zulässt.

Auf seinen Rollen kann der mobile Dino MWS600 problemlos und schnell an jedem gewünschten Einsatzort positioniert werden. Die Arbeitsfläche basiert auf einer umweltfreundlichen Spanplatte ist bis 8 kg belastbar und feuchtigkeitsbeständig.

Der Reflecta Dino MWS600 soll ab Ende August 2020 für einen empfohlenen Endkundenpreis von rund 150 Euro inklusive Steuer im Handel erhältlich sein.