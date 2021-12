Gerade im Homeoffice Einsatz werden mobile Rechner besonders genutzt und nicht selten verbringen Mitarbeiter viele Stunden vor den Geräten. Längere Zeit am Notebook zu arbeiten sorgt oft für körperliche Beschwerden. Hier könne ein Laptop-Ständer wahre Wunder bewirken, so die Reflecta GmbH über das neueste Produkt im Sortiment.

Beim LR15 sind Laptop-Höhe und -Winkel einstellbar, so dass sich durch die korrekte Einstellung des Laptop-Bildschirms Nackenermüdung und Rückenschmerzen vermeiden lassen. Mit einer externen Tastatur und einer Maus an den Laptop angeschlossen, wandert der Blick zwischen den Eingabegeräten und dem Bildschirm hin und her und hält die Halswirbel kontinuierlich in Bewegung.

Das Aluminiumkonstrukt des LR15 hebt den Laptop nicht nur auf Augenhöhe sondern bietet auch eine verbesserte Luftzirkulation, die den Rechner zusätzlich von unten kühlt. Die maximale Traglast beträgt fünf Kilogramm und passt laut Reflecta für Notebookformate zwischen 11 und 15 Zoll Bildschirmdiagonale. Rutschfeste Silikonpads schützen die wertvollen Möbel vor Kratzern.

Der Reflecta Ergo Laptop Riser LR15 wird ab Mitte Dezember 2021 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 61,90 Euro inklusive MwSt. erhältlich sein. Weitere Details und Abbildungen finden sich unter diesem Link.