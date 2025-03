Der Schauplatz ist ein typisches Einfamilienhaus in Münchner Wohnviertel Laim. Dieses hat die Wiener Refurbished-Plattform Refurbed für einen Tag zum gleichnamigen "Refurbed Haus" umgestaltet, indem in eine Muster-Wohnumgebung wo immer möglich wiederaufbereitete Gebrauchtgeräte aus dem Sortiment des E-Commerce-Unternehmens integriert wurden. Refurbed will damit zeigen, wie breit das Angebot auf seiner Refurbished-Plattform mittlerweile ist und dass es praktisch keinen Bereich mehr gibt, für den man den Konsumenten nicht das passende Gebrauchtgerät anbietet.

"Es war schon immer unser Ziel, dass wir das Leben der Menschen in allen Bereichen mit Refurbished-Produkten ausstatten können - das 'Refurbed Haus' zeigt, dass das ab jetzt möglich ist", erklärte dazu Refurbed-Mitgrüder Kilian Kaminski, der für die Aktion nach München gekommen war. Insgesamt 104 Geräte und Produkte hatte sein Unternehmen in dem Showcase-Haus arrangiert. Das Spektrum reichte dabei von Apple iPads, TV-Geräten, Fitnessrädern, Dyson AirWraps, Kaffee- und Küchenmaschinen, Fahrrädern und Laptops bis zu Snowboards. Das bedeutete, dass in dem Haus sämtliche Bereiche von Refurbed ausgestattet werden konnten: Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Hobbyraum, Bad, Putzraum, Waschküche, der Außenbereich - mit dem obligatorischen Kärcher-Dampfreiniger -, Schlafzimmer, Kinderzimmer, ein Gaming-Zimmer sowie die Sportecke.

Sortiment soll noch weiter ausgedehnt werden

Das fehlende "Puzzlestück" für dieses 360-Grad-Angebot hatte Refurbed vor wenigen Wochen mit dem Launch des Baby-und Kids-Portfolios geliefert - seitdem bietet die Refurbished-Plattform auch professionell rundum erneuerte Produkte wie Kinderwagen und Kinderpflege-Artikel mit Garantie an. "Die Liste der Dinge, die Eltern brauchen, ist unendlich lang - dabei haben gerade junge Eltern oft ein limitiertes Budget für Anschaffungen. Gleichzeitig fehlt ihnen die Zeit, sich auf Gebrauchtplattformen umzusehen und dann auf 'gut Glück' zu kaufen", erklärte Refurbed Co-Chef Kaminski dazu. "Wir füllen eine Angebotslücke, denn Refurbished-Equipment für Babys und Kinder ist günstiger als Neukauf und gegenüber Gebrauchtware besticht unser Angebot mit überprüfter Qualität, Hygiene sowie Sicherheit beim Kauf."

Insgesamt umfasst das Portfolio von Refurbed nun rund 25.000 Produkte: 2017 startete die Refurbished-Plattform mit dem Verkauf von erneuerten Elektrogeräten wie Smartphones, Laptops und Tablets. Das Angebot wurde in Folge um E-Bikes und Fahrräder, darunter die begehrten woom Bikes für Kinder, erweitert. Es folgten Küchen- und Haushaltsgeräte wie Kaffee- und Küchenmaschinen, Staubsauger und Saugroboter sowie Gartenzubehör. Zuletzt ergänzte Refurbed seine Sport-Kategorie um Ski und Snowboards. Wie Kilian Kaminski im "Refurbed Haus" erklärte, soll auch weiterhin die Sortimentserweiterung ein zentraler Hebel für das Wachstum der Plattform bleiben. "Wir wollen mit unserem Anspruch 'das neue Neu' ein Angebot für alle Lebensbereiche ermöglichen, um eine umfassende dritte Konsumkategorie - Refurbishment - zu etablieren. Deshalb wollen wir unser 360-Grad-Sortiment mit weiteren Marken, Produkten, Kategorien ausbauen", so der Refurbed-Co-Gründer.

Harter Wettbewerb der Refurbished-Anbieter

Mit dem Anspruch, einen "One-Stop-Shop" für Refurbished-Produkte zu bieten, hat Refurbed eine wichtige strategische Positionierung gefunden. Denn der Wettbewerb der Refurbished-Plattformen wird immer intensiver. Neben Pionieren wie Rebuy oder Asgoodasnew und dem direkten Plattform-Wettbewerber Back Market hat auch eBay das Thema stark in den Fokus gerückt. Selbst kleinere oder neue E-Commerce-Plattformen wie Kaufland oder Tik Tok Shop haben das Angebot von Refurbished-Elektronik zu einem Schwerpunkt erklärt. Wie Kilian Kaminskis Geschäftsführer-Kollege Peter Windischhofer zuletzt im Interview mit ChannelPartner erklärte, setzt demgegenüber Refurbed neben dem Anspruch, zum "Amazon der Kreislaufwirtschaft" zu werden, vor allem auf Qualitätsmerkmale. Diese betreffen genauso die von den Plattformhändlern angebotenen Geräte wie auch die eigenentwickeltem Algorithmen von Refurbed: Diese sorgen dafür, dass Kunden statt einer unübersichtlichen Trefferliste immer den am besten den jeweiligen Anforderungen entsprechenden Artikel vorgeschlagen bekommen.

Refurbed ist inzwischen in elf europäischen Ländern verfügbar und hat beim Handelsvolumen mittlerweile die Schwelle von einer halben Milliarde Euro Jahresumsatz überschritten. Damit liegt das Unternehmen im absoluten Zahlen zwar noch hinter dem weltweit aktiven Wettbewerber Back Market, sieht sich aber selbst auf dem europäischen Markt als führende Refurbished-Plattform.