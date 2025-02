Die Refurbished-Plattform Refurbed hat als siebtes Mitglied den Finanzexperten Jan Kemper in ihren Beirat berufen. Kemper ist vor allem für seine Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, operativer Exzellenz und Unternehmenswachstum bekannt. In seiner Karriere als CFO und COO bei renommierten Unternehmen wie Zalando, N26 und ProSiebenSat.1 unterstützte er die Skalierung von Geschäftsmodellen, internationalen Expansionen und erfolgreichen Finanzierungsrunden. Insbesondere bei Zalando leitete er die Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs und war maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt. Nun soll Kemper das Management von Refurbed dabei unterstützen, die Marktposition in Europa weiter zu stärken und das nachhaltige Geschäftsmodell des Unternehmens weiterzuentwickeln.

"Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind zentrale Themen der Zukunft, und Refurbed hat sich hier als Vorreiter positioniert", erklärt Kemper zu seiner neuen Aufgabe. "Mein Ziel ist es, das Management-Team als Sparringspartner zu unterstützen - gerade in den Bereichen operative Exzellenz, Internationalisierung und Finanzierungsstrategie. Ich freue mich darauf, Refurbed auf seinem Wachstumskurs zu begleiten. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind zentrale Themen der Zukunft, und Refurbed hat sich hier als Vorreiter positioniert. Mein Ziel ist es, mit meiner Erfahrung wertvolle Impulse zu setzen, so Jan Kemper zu seiner neuen Rolle als Beiratsmitglied. Peter Windischhofer, Mitgründer und CEO von Refurbed, ergänzt: "Es ist großartig, zukünftig mit Jan Kemper einen sehr erfahrenen und anerkannten Experten an unserer Seite zu wissen. Seine Motivation, mit uns an einer nachhaltigen Zukunft zu bauen, unterstreicht die Wichtigkeit unserer Mission."

Schon mehr als 18.000 Produkte verfügbar

Nicht nur den Beirat hat die in Wien ansässige Refurbished-Plattform erweitert, auch das Warensortiment wurde weiter ausgebaut. So gibt es nun auch ein umfangreiches Sortiment an Haushalts- und Gartengeräten von Marken wie AEG, Kärcher, ZACO oder iRobot. Dabei sind u.a. die Kärcher-Produkte umfassend getestet, professionell rundum erneuert und ausgestattet mit einer Garantiezeit von mindestens 12 Monaten sowie einer 30-tägigen Testphase. Vor dem Einstieg in den Haushalts- und Gartenbereich hatte Refurbed bereits die neue Kategorie Baby- und Kinder-Equipment gelauncht.

Mit dem Launch der neuen Kategorien hat der Marktplatz für Refurbished Produkte einen weiteren Meilenstein in seiner Mission erreicht, alle Produkte des täglichen Bedarfs auf seinem Recommerce-Marktplatz anzubieten. So beinhaltet das Refurbed Sortiment beinhaltet nun mehr als 18.000 Produkte. 2017 startete Refurbed mit dem Verkauf von erneuerten Elektrogeräten wie Smartphones, Laptops und Tablets. Das Angebot wurde in Folge um E-Bikes und Fahrräder, darunter die begehrten woom bikes für Kinder, erweitert. Es folgten Küchen- und Haushaltsgeräte wie Kaffee- und Küchenmaschinen, Staubsauger und Saugroboter sowie Gartenzubehör. Außerdem ergänzte Refurbed seine Sport-Kategorie um Ski und Snowboards.