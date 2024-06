Refurbed, einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze für Refurbished-Produkte in Europa, wächst weiterhin beständig und erschließt neue Märkte: Im Juni 2024 startet Refurbed in Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien und verfolgt damit weiterhin stringent seinen Plan, führender "one stop shop" für Refurbished-Produkte in allen Bereichen des Lebens, Wohnens und Arbeitens in Europa zu werden - und damit dazu beizutragen, Konsum für Verbraucher und Verbraucherinnen umfassend nachhaltiger zu gestalten. Mit Markteintritt in Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien im Juni 2024 ist Refurbed nun in insgesamt elf europäischen Märkten aktiv: Seit dem Start in den Gründungsmärkten Österreich und Deutschland im Jahr 2017 hat das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren bereits Italien, Irland, Schweden, Niederlande sowie Dänemark erschlossen.

Zu Beginn wird das Produktangebot in den neuen Märkten das Segment der refurbished Consumer Electronics umfassen. Vor allem Smartphones, Laptops und Tablets gehören zu den stärksten Treibern der Nachfrage nach professionell rundum erneuerten Produkten - Refurbed startet die Online-Marktplätze in den vier neuen Ländern mit mehreren tausend Geräten aller führenden Marken. Sukzessive wird dann das gesamte Refurbed Produktsortiment ausgerollt, von weiteren elektronischen Artikeln für Haushalt, Lifestyle und Büro bis hin zu Sportartikeln und vielem mehr.

Engagement für die Kreislaufwirtschaft in Europa

"Die hohe Nachfrage nach unserem Angebot an Refurbished-Produkten und ausgezeichnetem Kundenservice im Beneluxer Raum sowie in den nordeuropäischen Ländern und Südeuropa hat uns überzeugt, diese Marktregionen auf Grundlage evidenz- und datenbasierter Analyse auszubauen", erklärt Refurbed Co-Founder und CEO Peter Windischhofer zur Expansion. "Ich freue mich besonders, dass wir mit Markteintritt in Tschechien zudem erstmals den osteuropäischen Markt betreten. Hier schlummert unserer Analyse nach ein immenses Potenzial." Der breite Elektronikmarkt verlagere sich zunehmend hin zur Akzeptanz von Nachhaltigkeit bei Verbraucherentscheidungen. "Diese Entwicklung können wir in all unseren europäischen Märkten, in denen wir aktuell aktiv sind, beobachten. Somit ist es für uns nur folgerichtig, Schritt für Schritt in weitere Märkte in Europa einzutreten und so die Kreislaufwirtschaft global zu fördern", so Windischhofer weiter.

Im November 2023 hatte Refurbed eine Series-C-Investmentrunde mit einer Investmentsumme von 54 Millionen Euro abgeschlossen, die den Grundstein für die nun erfolgte Expansion in neue Länder und auch Wachstum des Refurbed Teams auf nunmehr mehr als 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in allen europäischen Märkten legte.