Das Analysten- und Marktforschungsunternehmen Canalys veranstaltet weltweit drei große Spitzentreffen für den Channel. Die europäische Ausgabe wird vom 8. bis 10. Oktober in Berlin stattfinden. Das diesjährige Motto lautet "Challenge, Change, Champion".

Die Veranstalter erwarten eine starke Beteiligung der Distributoren. Die Unterstützung der Grossisten wachse von Jahr zu Jahr. "Distributoren sind entscheidend für den Erfolg der Veranstaltungen, indem sie ihre Top-Channel-Partner einladen und die Zusammenarbeit fördern", heißt es bei Canalys.

Für William Geens, Managing Director bei Prianto, ist die Teilnahme ein Muss: "Die Struktur der Präsentationen, Diskussionsforen und Ausstellungen sowie gut organisierten Einzelgesprächen macht das Forum zu einer äußerst wertvollen Veranstaltung, auf die wir uns auch jedes Jahr freuen", betont der Prianto-Chef. Patrick Zammit, COO bei TD Synnex erwartet "eine fantastische Gelegenheit, strategische Einblicke in die Branche zu gewinnen und zum Nachdenken anregende Diskussionen den Partnern zu führen".

Unternehmenserfolg durch Vernetzung

Mark Snider, EVP und Group President of EMEA bei Ingram Micro, bestätigt den Stellenwert der Konferenz: "Das Canaly Forum für seinen dynamischen und zum Nachdenken anregenden Austausch zwischen einflussreichen Führungskräften, die die Zukunft des Channels gestalten, bekannt", erklärt er. Man schätze diese Möglichkeit sehr. Der frischgebackene CEO der Also Holding, Wolfgang Krainz, kann dies betätigen. Er freue sich darauf, zu den Diskussionen beizutragen, die die Zukunft des Technologievertriebs und der Dienstleistungen über den Channel prägen werden.

Jesper Trolle, CEO bei Exclusive Networks, lädt seine Vertriebspartner dazu ein, sich für das diesjährigen Forum zu registrieren: "Als langjähriger Unterstützer der Canalys-Foren kann ich den enormen Wert und Einfluss bezeugen, den sie durch die Vernetzungsmöglichkeiten für den Unternehmenserfolg haben", bekräftigt er.

Interessierte Partner und Reseller können sich nun unter https://canalys.com/events für eine Teilnahme in Berlin für EMEA, in Miami für Amerika und in Bali für die APAC-Region registrieren.

