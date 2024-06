Zyxel Networks und Reiner SCT haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die Kooperation zielt darauf ab, "Synergien zu nutzen und gemeinsam innovative Lösungen für mehr Sicherheit und Effizienz im Bereich der Netzwerksicherheit anzubieten", teilen die Partner mit

Neben Entwicklung und Produktion hochsicherer Hardwarelösungen für das Online-Banking und die digitale Identitätsverwaltung hat Reiner SCT in den vergangenen Jahren auch Expertise mit hochwertigen Chipkartenlesern und 2-Faktor-Authentifizierung aufgebaut. Die soll nun mit der Kooperation auch Zyxel-Partnern nahegebracht werden. Die beiden Unternehmen setzen dabei auf einen lokalen, pragmatischen Ansatz.

"Die Partnerschaft mit Zyxel Networks stellt einen bedeutenden Schritt in unserer Unternehmensstrategie dar, unser Angebot an sicheren Lösungen weiter auszubauen und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten", sagt Thomas Peter, Director Sales Channel von Reiner SCT. "Gemeinsam werden wir in der Lage sein, maßgeschneiderte Sicherheitslösungen anzubieten, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden."

Guido Stempel, Head of Channel Germany and Austria von Zyxel Network, ergänzt: "Wir freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich der Netzwerksicherheit mit den bewährten Lösungen von ReinerSCT zu kombinieren. Gemeinsam werden wir die Sicherheitsstandards für Unternehmen auf ein neues Level heben."

