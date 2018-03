Die ReLicense AG unternimmt einen weiteren Schritt hin zur europaweiten Expansion. Für die Unternehmenskunden in Skandinavien ist ab März 2018 Michael Høegh Vilain als Direktor Nordeuropa der richtige Ansprechpartner. Vom Regionalbüro Skandinavien in Kopenhagen managed er die Länder Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark.

Der Däne Michael Høegh Vilain startete vor über 30 Jahren seine IT-Karriere bei IBM für die er rund zehn Jahre arbeitete. Der 50-Jährige hat seitdem weitere internationale Erfahrung im Vertriebsmanagement von High-Tech Branchenunternehmen bei Computer und Software-Herstellern gesammelt. So etwa 15 Jahre bei Microsoft oder zuletzt sechs Jahre beim norwegischen Cloud- und Hosting Provider Crayon. Vilain hält einen Master in Betriebswirtschaftslehre von der Copenhagen Business School.

"Wir freuen uns, Michael Vilain für Skandinavien als eine der wichtigen Regionen in Europa zu ernennen", sagt Harry Voortmann, CEO von ReLicense zur Personalie. "Als IT- und Software-Vertriebsexperte mit langjährigen Erfolgen bei führenden Branchenunternehmen ist Michael eine klare Verstärkung unseres Europäischen Teams. Mit seinen Kompetenzen vor allem bei Unternehmenssoftware und beim Partnervertrieb wird er einen großen Beitrag zum Gesamterfolg von ReLicense leisten."

Vilain erklärt: "Es ist eine Ehre, einem der Marktführer in diesem schnell wachsenden Software-Segment in Europa beitreten zu können und ich bin entschlossen, meine Heimatregion Nordeuropa zu einem weiteren Wachstumstreiber von ReLicense zu machen. In Kenntnis des Marktes war ReLicense für mich eine natürliche Entscheidung." (KEW)