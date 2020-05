Mit der Pandemie hat sich nicht nur unser Sozialverhalten verändert, sondern auch unsere Arbeitswelt. So finden sich in den Konzernzentralen und Führungsetagen immer mehr Fürsprecher in Sachen Homeoffice beziehungsweise Remote Work - hat doch die Krise gezeigt, dass sich viele Aufgaben zeitweise oder schwerpunktmäßig zu Hause erledigen lassen. Der Trend zur Heimarbeit bietet Unternehmen Chancen, birgt aber gleichzeitig auch Risiken wie die Aktivitäten der Cyber-Kriminellen zeigen.

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit nützlichem Hintergrundwissen und Ratgebern rund um das Thema Remote Work. Dabei werden etwa Aspekte rund um die Unternehmenskultur beleuchtet, denn die neue Arbeitswelt braucht auch andere Leitplanken, in denen das Business stattfindet. Ferner zeigen wir, was bei der Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes zu beachten ist.

Doch die eigenverantwortliche Arbeitsorganisation in den eigenen vier Wänden ist dabei nur ein Punkt, der zu beachten ist. Ebenso wichtig ist es, sicherzustellen, dass die Teamarbeit auch virtuell weiter funktioniert. Wir stellen die entsprechenden Werkzeuge hierfür vor. Überhaupt kommt der Wahl der richtigen Tools gerade im Homeoffice eine entscheidende Bedeutung zu. Ein ganzes Kapitel unterstützt Sie mit Tipps bei der Suche nach den richtigen Hilfsmitteln, um die Produktivität im Homeoffice zu steigern.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 06/2020:

Neue Arbeitswelt

Homeoffice braucht eine andere Unternehmenskultur

Arbeiten zu Hause: Zehn Gründe pro und contra Homeoffice

Das Homeoffice ist kein rechtsfreier Raum

So schützen Arbeitgeber Mitarbeiter und Daten

Ratgeber Homeoffice

Homeoffice einrichten, aber richtig

Technische Konzepte für einen sicheren Digital Workplace

So klappt es mit der Videokonferenz

Die besten Headsets fürs Homeoffice

Wie Sie die Homeoffice-Performance steigern

Wie Homeoffice nicht in den Wahnsinn treibt

Virtuelle Teamarbeit

Remote-Teams richtig managen

Smart Collaboration in virtuellen Teams

Microsoft Teams: Chat-basierte Business Collaboration

Microsoft Teams optimal nutzen

Microsoft Teams sicher nutzen

Gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Tipps & Tools

Videokonferenzen: Die besten Programme im Überblick

Videokonferenz-Tools sicher machen

Das Android-Smartphone als Webcam nutzen

Collaborative Coding: Tools für die Remote-Programmierarbeit

Die besten Productivity Apps

eBook-Download und Buch

eBook-Download und Buch sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 18,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.