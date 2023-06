Damit ist Claus bei Arcserve für den Vertrieb dessen Datensicherungslösungen über die Managed Service Provider in Europa, Nahost und Afrika verantwortlich.

Seine Karriere in der IT-Branche begann der Manager Ende 2005 bei dem Value Added Distributor ADN - damals als Business Development Manager. Zehneinhalb Jahre später wechselte er zum Security-Anbieter Eset. Die ersten zweieinhalb Jahre dort war dort in der deutschsprachigen Region für das MSP- und Cloud-Geschäft verantwortlich, bevor er Anfanf 2010 auf die Position des Channel Account Managers MSP wechselte.

Im Mai 2021 setzte Claus seine berufliche Laufbahn bei Sophos fort. Als Senior Channel Sales Account Executive war er bei dem britischen Security-Anbieter für das Cloud- und MSP-Business in Zentraleuropa zuständig, bevor dort als Manager Channel Sales die Gesamtverantwortung übernahm.

