Die egs Computer Vertrieb GmbH aus Erkrath hat den Vertrieb der auf den medizinischen Bereich fokussierten KI-Software Corti Assistant angekündigt. Damit kann nun auch im deutschsprachigen Raum die Dokumentationslösung des dänischen Herstellers Corti als eigenständige Lizenz für den Fachhandel angeboten werden. Die Zielgruppe reicht von niedergelassenen Ärzten bis hin zu Kliniken, die Corti Assistant unabhängig von ihrer eingesetzten Praxissoftware nutzen können.

Mehr als reine Spracherkennung

Der direkte, sprachliche Input wird von Corti nicht nur erkannt und übertragen, sondern durch eigene KI-Modelle, die ausschließlich mit Daten aus dem medizinischen Bereich trainiert wurden, ergänzt. Statt der wortgenauen Transkription werden hier nur die relevanten Informationen aus dem Gesprächsverlauf zusammengefasst. Auch Gespräche in Notrufzentralen oder zur telemedizinischen Versorgung werden unterstützt.

Die KI erkennt etwa im Arzt-Patientengespräch, welche Informationen für die medizinische Dokumentation des gewählten Fachbereichs relevant sind und fasst diese sinnvoll und strukturiert zusammen. Durch den Wegfall unnötiger Gesprächsteile und der automatischen Übertragung in vordefinierte Formulare, etwa einem Anamneseprotokoll, ergebe sich eine höhere Effizienz bei der weiteren Verwendung sowie der sonst üblichen Zusammenfassung und Korrektur durch den Arzt. Corti spricht dabei von einer täglichen Zeitersparnis von bis zu zwei Stunden.

C5-Zertifizierung für Server- und Anwendung

"Im Vergleich zu allgemein trainierten Large Language Models, wie ChatGPT, ermöglicht der Fokus der Corti-KI eine viel effizientere, schnellere und genauere Zuordnung kontextbezogener Informationen", erklärt Milko Jovanoski, VP European Partnerships bei Corti. "Zudem bieten wir die einzige KI-Lösung, die nicht nur auf Server- sondern auch auf Anwendungsebene über die wichtige C5-Zertifizierung verfügt."

"Die Partnerschaft mit EGS markiert einen bedeutenden Meilenstein für uns", so Jovanoski weiter. "Mit ihrem etablierten Distributionsnetzwerk und ihrer langjährigen Expertise im Gesundheitswesen hat sich EGS als führender Partner für den Fachhandel in Deutschland und Österreich bewiesen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Verbreitung unserer KI-Lösung in der Region vorantreiben, medizinische Fachkräfte von administrativen Aufgaben entlasten und ihnen ermöglichen, sich noch stärker auf ihre Patienten zu fokussieren."

Neues Potenzial für Partner

Auch die Gewinnung neuer Partner steht dabei im Fokus. Hierzu wurde das Team bereits im letzten Jahr durch Jan Schneider als Leiter für Vertrieb und Marketing verstärkt. "Die Einsatzmöglichkeiten KI-gestützter Anwenderszenarien stehen erst ganz am Anfang und bieten massives Wachstumspotenzial für qualifizierte Fachhändler", so Schneider. "Dieses wollen wir gemeinsam mit unseren bestehenden und neuen Partnern optimal entwickeln."

"Wir freuen uns sehr, unseren Fachhandelspartnern mit Corti Assistant die nächste Evolutionsstufe im Bereich der Spracherkennungslösungen für den deutschsprachigen Markt anbieten zu können und unser bestehendes Portfolio zu erweitern", sagt EGS-Inhaber und Geschäftsführer Andreas Platt abschließend.