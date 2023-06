Der Händlerbund veröffentlicht das sechste Mal in Folge eine Logistik-Studie zu den Themen Versand, Retouren und Verpackung. Ein weiteres Mal bestimmen auch Hindernisse wie Inflation, Krieg und Rohstoffknappheit das Bild der Umfrage. Während unter den Unternehmen laut eigenen Angaben 74 Prozent unter der Inflation und 55 Prozent unter dem Krieg in der Ukraine leiden, ist die Rohstoffknappheit zurückgegangen und betrifft noch 56 Prozent statt 70 Prozent im Vorjahr.

Unter den eigentlichen Studienergebnissen nimmt das Thema Retouren eine Schlüsselrolle ein: Die verbraucherfreundlichen Regelungen zum Widerrufsrecht zwingen viele Händler Retouren anzunehmen, auch wenn diese beschädigt oder abgenutzt zurückkommen. Die Mehrzahl von 57 Prozent bestätigt dies und erhält rund jedes fünfte Paket (19,5 Prozent) mit nicht einwandfreier Ware zurück. Für 51 Prozent bedeutet das hin und wieder ein Minusgeschäft. "Wir appellieren deshalb erneut an Verbraucher, mit Waren gewissenhaft umzugehen und Retouren möglichst zu vermeiden, indem jeder Bestellung eine Kaufabsicht zugrunde liegt", sagt Händlerbund CEO Tim Arlt. Kostenfreie Versandbedingungen sollten kein Freifahrtschein für Spaßbestellungen sein.

Versanddienstleister UPS und Hermes legen zu

Seit Jahren berichten Online-Händler in der Studie (66 Prozent), dass bei der Wahl der Versandverpackung der Kostendruck entscheidend ist. Zunehmend spielen aber auch Kriterien der Nachhaltigkeit eine Rolle. Mit 61 Prozent hat der Großteil der Händler in letzter Zeit Plastikverpackungen durch natürliche Materialien ersetzt.

Bildet man den Durchschnitt aller Ergebnisse, fertigen knapp zwei Drittel der Online-Händler täglich bis zu 50 Bestellungen ab. Die Pakete werden bei der Mehrzahl (67 Prozent) ein Mal täglich abgeholt und zwar vorzugsweise vom Versanddienstleister DHL (82 Prozent), der seit Jahren unser Ranking der Logistik-Studie anführt. Begründet wird das von Händlern mit der Zuverlässigkeit, die für 88 Prozent am allerwichtigsten ist. Während DHL und Deutsche Post ihre Spitzenposition verteidigen, gewinnen UPS (21 Prozent) und Hermes (19 Prozent) in 2023 deutlich an Sympathie.

Die Erhebung fand bis Ende Mai 2023 statt und wurde im Zeitraum von sechs Wochen, unter 128 Online-Händlern, durchgeführt. Die befragten Unternehmer und Unternehmerinnen beschäftigen zu fast drei Viertel (74 Prozent) entweder keine Mitarbeiter oder maximal ein Team aus zehn Beschäftigten. Beim Verkauf setzen alle auf digitale Kanäle und 44 Prozent zusätzlich auf den stationären Verkauf.