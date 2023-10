Sämtliche Kundenapplikationen wie PSA, Warenwirtschaft, Sicherheitstools oder Serveradministration aus einer einzigen Plattform heraus managen, Anfragen lösen und Rechnungen schreiben sind kein Traum mehr. Eine geschickte Konsolidierung und die richtige Plattform können die Verschwendung betrieblicher Ressourcen beenden.

Tausende von Verträgen automatisiert verwalten, nie wieder eine Garantie- oder Vertragsverlängerung verpassen, die eigenen Mitarbeiter entlasten und neue Fachkräfte in kürzester Zeit produktiv einsetzen: Wie das alles in der Praxis funktionieren kann, zeigt der ChannelPartner Live-Webcast am Donnerstag, 09. November 2023, 11:00 Uhr.

Die Moderation übernimmt Fachjournalist Dr. Thomas Hafen.

Hier zum Live-Webcast anmelden