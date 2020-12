Die neue Ricoh Display-Serie wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit im Unternehmensumfeld und darüber hinaus zu verbessern. Sie bieten auf ihren 4K-Displays viel Platz für Präsentationen mit dem Team und ermöglichen durch die verbesserte Stiftreaktion das präzise Kommentieren von Dokumenten, wirbt der japanische Hersteller.

Die Collaboration Boards zeichnen sich durch ein schlankes Design mit bis zu 30 Prozent Gewichtseinsparung gegenüber den Vorgängermodellen sowie eine 55, 65 und 75 Zoll große Bildschirmdiagonale aus. Zudem unterstützt die intuitive Benutzeroberfläche eine einfache Bedienung.

Gedacht als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit, sollen die Ricoh Collaboration Boards die Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden über Standorte hinweg erleichtern sowie die Produktivität von Meetings und Videokonferenzen erhöhen. Neben der Verwendung in Büroumgebungen eignen sich die staubgeschützten Boards auch für den Einsatz auf Baustellen oder in Fertigungshallen.

„Der Trend zu Remote Work hat durch Corona einen starken Schub erhalten“, sagt Ingo Wittrock, Director Marketing bei Ricoh Deutschland. „Hybride Arbeitsmodelle werden sich auch in Zukunft weiter durchsetzen und fordern leistungsstarke, kollaborative Tools, die Unternehmen befähigen, die heutzutage so wichtige Flexibilität und Agilität in der täglichen Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern.“

„Die neuen Ricoh Collaboration Boards helfen Unternehmen dabei, diese geschäftskritischen Fähigkeiten erfolgreich weiter auszubauen und die eigene Arbeitsplatz-Digitalisierung voranzutreiben“, ergänzt Wittrock.Die Ricoh Collaboration Boards sind ab sofort in Deutschland erhältlich.

Nähere Informationen zu den Whiteboard-Produkten sind über Ricoh und auf der Herstellerseite unter diesem Link erhältlich.