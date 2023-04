Eine "echte Premiere" hat Ricoh mit dem Partner Summit in Wien gefeiert: Erstmals trafen sich länderübergreifend die Ricoh-Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So freute sich auch Ingo Wittrock, Regional Director Marketing Central & Eastern Europe bei Ricoh, viele Fachhandelspartner endlich wieder persönlich treffen zu können: "Nach einer coronabedingten Pause wurde dieses Treffen von allen Seiten, auch von den von weit her angereisten deutschen Partnern und Partnern aus der Schweiz, sehr geschätzt", berichtet er.

Ricoh will den Wandel hin zu einer neuen digitalen Arbeitswelt aktiv mitgestalten und dabei die Partner "mit auf die Reise" nehmen. "Der Event war die perfekte Gelegenheit, um sich zu relevanten Themen und Herausforderungen von Hybrid Work auszutauschen", meint Wittrock.

Digital Services Portfolio vorgestellt

Kernstück des zweitägigen Events waren mehrere Workshops zu Digital Workspace, Service Transformation, Business Process Management oder Graphic Communications. In diesen Breakout-Sessions wurden die neuen Technologien des sich in den letzten Jahren schnell entwickelnden Digital Services Portfolios von Ricoh vorgestellt, das Kunden Lösungen für einen nahtlosen Übergang vom analogen zum digitalen Arbeitsplatz bieten sollen. Diese reichen vom Dokumentenmanagement über IT-Services bis hin zu Meetingraum-Lösungen.

Ergänzt wurde das Programm durch einen Panel Talk sowie durch zwei Keynotes Untenehmer, Buchautor und "Provotainer" Martin Gaedt, der sich das Dauerthema Fachkräftemangel vorgenommen hatte, sowie Benedikt Böhm, Extrembergsteiger, WWF Botschafter und Geschäftsführer des Skitourenausrüsters Dynafit. Er sprach darüber, wie man ein Unternehmen trotz vieler Krisen und Unsicherheiten mit Geduld und Flexibilität erfolgreich managen kann.

Trotz der vollen Agenda blieb den Teilnehmern auch genügend Zeit fürs Networking, kulinarischen Genuss und einen Stadtrundgang zu Wiener Sehenswürdigkeiten.

