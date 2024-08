Die Einstellung des Avaya-Direktvertriebs zum 1. Juli 2024 hat viele Kunden überrascht und zum Teil für Unsicherheit und Unzufriedenheit gesorgt. Seit August 2024 ist die Riedel Networks GmbH & Co. KG mit Sitz im hessischen Butzbach für die WAN-Kunden von Avaya Deutschland zuständig. Für Kunden, die mit ihrem von Avaya zugewiesenen Partner unzufrieden sind, will die System Informations GmbH aus Neu-Ulm, im Markt als s.i.g. mbH auftretend, in die Bresche springen.

Riedel Networks übernimmt WAN-Kunden

Avaya Deutschland überträgt bestehende Kundenverträge, die bereits zuvor von Riedel Networks bedient wurden, an den weltweit agierenden Kommunikationsspezialisten. Die Kunden wurden darüber bereits mit Wirkung zum 1. August 2024 informiert. Die Verträge stärken die Position als Anbieter von spezialisierten Telekommunikationslösungen in der DACH-Region und ermöglichen den Ausbau der Dienstleistungen für bestehende und neue Kunden.

"Mit der Übernahme der WAN-Kunden von Avaya Deutschland durch Riedel Networks setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und stärken unsere Marktposition als zuverlässiger Anbieter von Telekommunikationslösungen", sagt Michael Martens, Geschäftsführer von Riedel Networks. "Unsere Kunden können sich weiterhin auf die hohe Qualität und Sicherheit unserer Dienstleistungen verlassen. Die etablierten Prozesse und eingespielten Support- und Vertriebsteams zwischen unseren Unternehmen gewährleisten einen reibungslosen Übergang für alle Kunden. Kontinuität und Stabilität im täglichen Betriebsablauf unserer Kunden haben dabei höchste Priorität."

s.i.g. mbH bietet Unterstützung an

Viele mittelständische Unternehmen mit Miet-, Service-, Cloud- oder Carrier-Verträge wurden von Avaya an Systemhäuser vergeben, die sie zuvor nicht kannten. Für unzufriedene Kunden, deren Altverträge in absehbarer Zeit auslaufen, will die System Informations GmbH aus Neu-Ulm, die im Markt als s.i.g. mbH auftritt, als zuverlässiger und zukunftssicherer Partner für Kommunikationslösungen einspringen.

Das Neu-Ulmer IT-Unternehmen sei hierfür ideal aufgestellt, heißt es weiter aus der Zentrale, wo man konsequent auf das Thema Cloud-Telefonie setzt. Ein umfassendes Portfolio für Telefonie und UCC stellt die Kommunikation sicher - egal ob mit Smartphone, Tablet, PC oder einem Festnetz-Telefon. Als langjähriges Partnerunternehmen von Avaya sei man bei s.i.g. zudem in der Lage, die bestehende Telefonie-Infrastruktur problemlos zu übernehmen, zu warten und mit aktueller Hardware auszustatten.

Sämtliche Funktionen der Telefonanlage werden über das Internet mittels Voice over IP (VoIP) aus dem hauseigenen Rechenzentrum per Private-Hosting bereitgestellt. Dadurch ist zu jeder Zeit ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und Datenschutz gewährleistet, verspricht der Anbieter. Dabei können sowohl Festnetztelefone als auch Smartphones und PCs genutzt werden - eine klassische Telefonanlage ist nicht nötig.

Alternative für Avaya-Kunden

"Firmen, die bisher Avaya-Kunden waren, bekamen zum 1. Juli plötzlich, und fast ohne Vorlaufzeit, neue Ansprechpartner - und wer damit nicht zufrieden ist, dem bleibt jetzt nur die Möglichkeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen und sich einen neuen Dienstleister zu suchen", sagt Eugen Straub, Geschäftsführer bei der System Informations GmbH. "Wir hatten mehrere Anfragen von Kunden, die wir aus früheren Projekten mit Avaya kennen. Sie suchen schon jetzt einen neuen Partner für die Zeit nach dem Vertragsende und wissen aus Erfahrung, dass wir in Sachen Telefonie- und Kommunikationslösungen ein starkes Gesamtpaket bieten."

Bei der Hard- und Software setzt s.i.g. auch weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit Avaya als Technologiepartner. "Für einige war auch das Thema Regionalität ein wichtiger Faktor", ergänzt Straub. "Zu wissen, dass bei technischen Problemen schnell jemand vor Ort sein und kompetent helfen kann, ist oft entscheidend."