Wie die Amazon-Tochter Ring LLC aus Santa Monica weiter mitteilt, erweitert die Battery Video Doorbell Pro das Portfolio der Pro-Serie um ein akkubetriebenes Modell. Es ist mit radargestützter 3D-Bewegungserkennung und Vogelperspektive-Funktion ausgestattet. Damit sollen noch präzisere Einstellungen und Informationen zu einzelnen Bewegungsereignissen möglich sein.

Umfassende Erkennung bei allen Lichtverhältnissen

Dank der radargestützten 3D-Bewegungserfassung mit Funktionen wie "Bird's Eye View" und "Bird's Eye Zones" können Kunden aus der Vogelperspektive genau erkennen, wo der Bewegungsalarm ausgelöst wurde. Dabei können Benachrichtigungen auf benutzerdefinierbare Bewegungszonen begrenzt werden. Umgekehrt lassen sich auch Bereiche der Privatsphäre festlegen, die von der Kamera nicht überwacht werden.

Die 1.536p HD-Kopf-bis-Fuß-Videoaufnahmen verspricht durch dynamische Bildverarbeitung und Komprimierung sowohl beim Live Video als auch bei der Aufzeichnung lebensechte Farben und scharfe Bilder. Verbesserte Bildsensoren mit Low-Light Sight-Funktion sollen sogar im Dunkeln bei schwacher Beleuchtung Farb-Videoaufnahmen in hoher Qualität liefern können. Das Gerät bietet außerdem Pre-Roll-Videovorschau in Farbe sowie Zweiwege-Kommunikation in Echtzeit mit Audio+ Geräuschunterdrückung und Quick Replies, eine Art Anrufbeantworter für die Klingel.

Kompatibel mit Alexa-Geräten wie Echo Show

Ring garantiert die nahtlose Kompatibilität mit seinen anderen Produkten. So lässt sich in Kombination mit den Außenkameras oder Alarmanlagen von Ring ein komplettes Heimsystem erstellen. Mit dem kostenpflichtigen Protect Plus-Abo ist zudem der Zugriff auf weitere Funktionen wie Cloud-Speicherung, Personenerfassung, Paketbenachrichtigungen, erweiterte Benachrichtigungen samt Fotovorschau und verschiedene weitere Modi möglich.

Die Battery Video Doorbell Pro ist mit Alexa kompatibel und kann Bewegungsmeldungen auf kompatiblen Alexa-Geräten empfangen. Verbunden mit einem Echo Show-Gerät kommt die Benachrichtigung direkt auf ihrem Echo Show. Mit "Alexa, zeige mir die Haustür", wird beispielsweise das Live-Video der Battery Video Doorbell Pro aktiviert, die zeigt, was vor der Haustür passiert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Battery Video Doorbell Pro wird geplant ab dem 20. März 2024 für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 229,99 Euro bei Ring, Amazon und ausgewählten Händlern erhältlich sein. Mehr über die weiteren Funktionen und die Plus-Abonnements von Ring gibt es unter diesem Link.