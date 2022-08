Der kalifornische Hersteller von Kommunikationslösungen RingCentral sieht sich gut gewappnet für die derzeit in vielen Unternehmen stattfindende Rückkehr ins Büro. So ist das Unternehmen nicht nur erweiterte Kooperationen mit Jabra und Epos eingegangen. Der Anbieter hat auch die Funktionen der Konferenzraumlösung RingCentral Rooms erweitert.

So unterstützt die Videobar Epos Expand Vision 5 jetzt RingCentral Rooms. Im vierten Quartal soll das sogar durch eine Zertifizierung ergänzt werden. Die intelligente Videobar PanaCast 50 von Jabra wurde bereits zertifiziert. Sie erkennt automatisch, wer spricht und rückt dann das Bild dieser Person in den Fokus.

Weitere neue Funktionen in RingCentral Rooms sind ein Whiteboard, auf dem mehrere Teilnehmer einer Videokonferenz unabhängig von ihrem Aufenthaltsort gemeinsam an virtuellen Dokumenten arbeiten können, sowie Proximity Sharing Mobile. Damit ist es möglich, Inhalte von einem Mobilgerät drahtlos an andere Teilnehmer weiterzugeben.

Ebenfalls neu ist eine Raumkamera, mit deren Hilfe entfernte Teilnehmer einer Videokonferenz das gesamte Geschehen im Raum leichter verfolgen können. Auch automatisch erstellte Untertitel sind jetzt möglich. Dazu kommen eine HDMI-Freigabe zum Teilen von Bildschirmen sowie eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Videokonferenzen.