Thomas Nicolaus hat als Area Vice President Sales bei RingCentral die Verantwortung für den Vertrieb in der DACH-Region übernommen. Er war zuletzt Managing Director DACH bei Videokonferenzanbieter Pexip. Zu seinen früheren Stationen gehören mehrere Führungspositionen bei Lifesize, unter anderem als Vice President Central Europe, sowie bei Cisco, wo Nicolaus unter anderem eine Zeit lang die Telepresence-Unit die Geschäfte in der DACH-Region verantwortete.

Zu Cisco kam er zweimal durch Übernahmen: Einmal 2010 durch den Kauf der Videokonferenzsparte von Tandberg, einmal 2015 durch den Kauf des britischen Collaboration-Spezialisten Acano. Zwischendurch war Nicolaus bei Polycom als Area Sales Vice President für die DACH-Region und später VP Central Europe tätig. Zu Beginn seiner Laufbahn in der IT sammelte er bei DeTeWe und Nextira One Erfahrungen bei Dienstleistern im Bereich Telekommunikation.

Dass RingCentral die Verantwortung in Europa kleinteiliger aufgliedert, ist durchaus ein Signal, dass das US-Unternehmen den Markt intensiver bearbeiten will. Bisher wurde Deutschland von Jason Uslan als Regional Vice President of Sales UK and Germany nebenher betreut. Uslan konzentriert sich künftig auf den britischen Markt, Nicolaus soll das Geschäft im deutschsprachigen Raum voranbringen. Er kann dabei auf ein Team mit aktuell rund 50 Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen.

Außerdem wird Nicolaus eng mit Michaela Mars-Matzke zusammenarbeiten. Sie ist bei RingCentral seit April 2021 Regional Vice President Strategic Channel Partners EMEA und kam 2020 als Strategic Partner Manager EMEA zu dem Unternehmen. Marianne von Sturmfeder, die als Regional Partner Manager Deutschland bei RingCentral war, hat das Unternehmen kürzlich verlassen. Sie ist jetzt beim Software-Anbieter OutSystems für die Channel-Betreuung zuständig.

"RingCentral ist einer der führenden Anbieter von Cloud-basierten Kommunikations- und Kollaborationslösungen in Europa und weltweit, mit einem starken Fokus auf Innovationsführerschaft", sagt Nicolaus. "Ich möchte das deutsche Vertriebsteam in Zukunft dabei unterstützen, das Partnernetzwerk von RingCentral weiter auszubauen. Ich sehe in diesem Bereich großes Wachstumspotenzial und mein Ziel ist es, ein treibender Faktor dieses Wachstums zu sein."

"Die DACH-Region stellt für RingCentral eine der Regionen mit dem größten Wachstumspotenzial dar", legt Steve Rafferty, VP International Sales bei RingCentral, die Messlatte hoch. "Mit Thomas und seiner langjährigen Expertise sowie seinem weitreichenden Netzwerk sind wir ideal positioniert, um von diesen Wachstumschancen zu profitieren."

Mehr zu RingCentral

Michael Telecom nimmt RingCentral X ins Programm

RingCentral will Videokonferenzen smarter machen

RingCentral testet neue Webinar-Lösung

RingCentral erweitert Angebot für Konferenzräume