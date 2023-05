Microsoft Teams ist eine der meistgenutzten Collaboration-Lösungen in Unternehmen. Bislang war es damit aber nicht möglich, direkt darüber zum Beispiel ein Telefonat mit einem Kunden zu führen. RingCentral hat daher nun die Version 2.0 seiner Lösung RingCentral for Microsoft Teams vorgestellt. Während der Vorgänger noch eine separate Lösung war, lässt sich die neue Version komplett in Teams integrieren.

Kombination mit RingCentral Contact Center

RingCentral for Microsoft Teams 2.0 bietet eine Reihe von auf Business-Anwender zugeschnittenen Funktionen. Sie reichen von Voicemail-Transkriptionen, Anrufaufzeichnungen, bi-direktionaler Präsenzsynchronisation bis zu einer vereinheitlichten Kontaktsuche über das RingCentral Contact Center.

Auch eingehende Anrufe lassen sich damit direkt in der Oberfläche von Microsoft Teams annehmen. Außerdem hat die neue Lösung nach Angaben des Anbieters eine optimierte Benutzeroberfläche und lädt schneller. Der Hersteller nennt für seine Lösung eine 99,999-prozentige Zuverlässigkeitsgarantie. Das entspreche weniger als 6 Minuten Ausfallzeiten im Jahr.

"Viele Unternehmen nutzen standardmäßig Microsoft Teams für ihre interne Zusammenarbeit, aber wenn es um erweiterte Kommunikationsfunktionalitäten geht, müssen sie trotzdem nach wie vor auf Lösungen von Drittanbietern zurückgreifen", erläutert Mo Katibeh, President und COO von RingCentral.

RingCentral for Microsoft Teams 2.0 kann momentan in einer Beta-Version ausprobiert werden. Das Unternehmen rechnet jedoch damit, dass das Final Release noch in diesem Sommer erscheinen wird.