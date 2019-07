René Umlauft verantwortet bei Rittal jetzt den Vertrieb für Europa, Nord- und Südamerika, die Region Asien-Pazifik sowie den Mittleren Osten und Afrika. Außerdem unterstehen ihm die Bereiche Service, Innendienst und Planung und Disposition bei dem Anbieter von Schaltschränken und IT-Infrastrukturlösungen.

Der 54-Jährige war zuletzt Geschäftsführender Gesellschafter der Römheld & Moelle Eisengießerei und unabhängiger Unternehmensberater für Strategie, Vertrieb und Internationalisierung. Davor hatte er über 20 Jahre hinweg Managementpositionen bei Siemens und MAN SE inne. Umlauft studierte Maschinenbau und Fabrikplanung an der TU Dresden. Erfahrungen im IT-Channel kann Umlauft bislang keine vorweisen.

"Ich freue mich auf die Arbeit in einem so starken Familienunternehmen. Rittal genießt einen exzellenten Ruf als Technologieführer und ist in Europa seit Jahren eine unangefochten führende Marke. Wir haben uns vorgenommen, das Wachstum und die Marktposition auch in den internationalen Fokusmärkten noch weiter auszubauen", erklärt Umlauft.

Lesetipp: Vertiv geht auf den Channel zu

Diese Ziele hatte bereits sein Vorgänger Hans Sondermann bei seinem Amtsantritt im Oktober 2014, der das Unternehmen jetzt wieder verlassen hat. Bereits damals hatte Friedhelm Loh, Inhaber der Friedhelm Loh Group, zu der auch Rittal gehört, angekündigt: "Rittal verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie in 64 Ländern weltweit. Die Marktführerschaft in den wichtigsten Märkten zu erreichen, ist unser erklärtes Ziel."